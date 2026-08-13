Googleが、米国外で初となる直営店「Google Store 表参道」を東京・表参道にオープンした。お店は3フロア構成で、Pixelなど最新のGoogle製品の試用や購入ができるだけでなく、最新のAIを用いたコンテンツが楽しめる場や、購入製品の修理や設定などのサポートを担当者と対面でできる場も用意する。オリジナルグッズも販売する。

Google Store 表参道は、人で賑わう神宮前交差点にある「東急プラザ表参道 オモカド」脇にオープンした。フロアは地下1階～地上2階の3フロア構成となる。最寄り駅は東京メトロ明治神宮前駅で、原宿駅や表参道駅からは少し歩く。

1階は、PixelシリーズなどのGoogle製品を展示するフロアで、実際に手に取って試せるほか、製品の購入も可能。特徴的なのが、日本限定のサステナブルなアクセサリー「Recrafted by Google Pixel」の展示。Pixel Watchのバンドの端材などを活用し、Googleのデザイナーがハンドメイドで仕上げたアクセサリー。Google Store 表参道でしか購入できないので、話題を集めそう。

最新のPixel 11シリーズも豊富に展示する

Pixel 11シリーズの新機能にフィーチャーした展示も

Pixel WatchやPixel Budsなども試せる

日本限定のサステナブルなアクセサリー「Recrafted by Google Pixel」。ハンドメイドのため、世界で1つの存在とのこと

2階は「Pixel Studio」と名付けられたスペースで、Googleの最新AIやPixelの機能をもとにさまざまなクリエイティブな遊びができる場。Pixel 11 Proの120倍超解像ズームProを擬似的に体験できるほか、自分の写真をもとにGeminiがアバターを生成できる。生成した画像はQRコード経由で持ち帰れるほか、プリントも可能。

2階の奥には、大型ディスプレイを備えたイベントスペースも用意し、ワークショップやイベントなどを実施する。その脇には、Google公式グッズの販売コーナーもあり、開店時は25種類のオリジナルグッズが購入できる。

地下1階はサポートスペースで、対面によるサポートが受けられる。Google製品の使い方や設定方法のレクチャーが受けられるほか、購入製品の受け取りも可能。製品の店頭修理も実施し、修理内容や部品の在庫状況にもよるが即日修理も可能。サポートは予約も受け付ける。

サステナブル展示のひとつ