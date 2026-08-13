Googleが、米国外で初となる直営店「Google Store 表参道」を東京・表参道にオープンした。お店は3フロア構成で、Pixelなど最新のGoogle製品の試用や購入ができるだけでなく、最新のAIを用いたコンテンツが楽しめる場や、購入製品の修理や設定などのサポートを担当者と対面でできる場も用意する。オリジナルグッズも販売する。

Google Store 表参道は、人で賑わう神宮前交差点にある「東急プラザ表参道 オモカド」脇にオープンした。フロアは地下1階～地上2階の3フロア構成となる。最寄り駅は東京メトロ明治神宮前駅で、原宿駅や表参道駅からは少し歩く。

  • 神宮前交差点にある「東急プラザ表参道 オモカド」脇にオープン。外観は木材を多用するなど、和風なしつらえも

    神宮前交差点にある「東急プラザ表参道 オモカド」脇にオープン。外観は木材を多用するなど、和風なしつらえも

  • 入り口には大きなロゴを配置しており、分かりやすい

    入り口には大きなロゴを配置しており、分かりやすい

1階は、PixelシリーズなどのGoogle製品を展示するフロアで、実際に手に取って試せるほか、製品の購入も可能。特徴的なのが、日本限定のサステナブルなアクセサリー「Recrafted by Google Pixel」の展示。Pixel Watchのバンドの端材などを活用し、Googleのデザイナーがハンドメイドで仕上げたアクセサリー。Google Store 表参道でしか購入できないので、話題を集めそう。

  • 1階にはPixelをはじめとする最新製品を展示。実際に試せる

    1階にはPixelをはじめとする最新製品を展示。実際に試せる

  • 最新のPixel 11シリーズも豊富に展示する

    最新のPixel 11シリーズも豊富に展示する

  • Pixel 11シリーズの新機能にフィーチャーした展示も

    Pixel 11シリーズの新機能にフィーチャーした展示も

  • Pixel WatchやPixel Budsなども試せる

    Pixel WatchやPixel Budsなども試せる

  • 日本限定のサステナブルなアクセサリー「Recrafted by Google Pixel」。ハンドメイドのため、世界で1つの存在とのこと

    日本限定のサステナブルなアクセサリー「Recrafted by Google Pixel」。ハンドメイドのため、世界で1つの存在とのこと

2階は「Pixel Studio」と名付けられたスペースで、Googleの最新AIやPixelの機能をもとにさまざまなクリエイティブな遊びができる場。Pixel 11 Proの120倍超解像ズームProを擬似的に体験できるほか、自分の写真をもとにGeminiがアバターを生成できる。生成した画像はQRコード経由で持ち帰れるほか、プリントも可能。

  • 2階の「Pixel Studio」。テクノロジーを生かしたさまざまな遊びが楽しめる場と位置づける

    2階の「Pixel Studio」。テクノロジーを生かしたさまざまな遊びが楽しめる場と位置づける

  • アバター作成機能も。生成した画像はQRコード経由で持ち帰れるほか、カードサイズのプリントも可能

    アバター作成機能も。生成した画像はQRコード経由で持ち帰れるほか、カードサイズのプリントも可能

2階の奥には、大型ディスプレイを備えたイベントスペースも用意し、ワークショップやイベントなどを実施する。その脇には、Google公式グッズの販売コーナーもあり、開店時は25種類のオリジナルグッズが購入できる。

  • 大型ディスプレイを備えたイベントスペース。イベントが開かれていない時は休憩にも使えそう

    大型ディスプレイを備えたイベントスペース。イベントが開かれていない時は休憩にも使えそう

  • 公式グッズの展示スペース。ここでしか手に入らないものも多いとのこと

    公式グッズの展示スペース。ここでしか手に入らないものも多いとのこと

  • 「Omotesando」のロゴが入ったグッズも

    「Omotesando」のロゴが入ったグッズも

地下1階はサポートスペースで、対面によるサポートが受けられる。Google製品の使い方や設定方法のレクチャーが受けられるほか、購入製品の受け取りも可能。製品の店頭修理も実施し、修理内容や部品の在庫状況にもよるが即日修理も可能。サポートは予約も受け付ける。

  • 地下1階のサポートスペース。対面での各種サポートが受けられる

    地下1階のサポートスペース。対面での各種サポートが受けられる

  • 修理は修理内容や部品の在庫状況にもよるが、即日修理も可能とのこと

    修理は修理内容や部品の在庫状況にもよるが、即日修理も可能とのこと

  • 奥には待機スペースも用意。背後には、サステナブルをテーマにした展示も

    奥には待機スペースも用意。背後には、サステナブルをテーマにした展示も

  • サステナブル展示のひとつ

    サステナブル展示のひとつ

  • こちらは金属をテーマにした展示

    こちらは金属をテーマにした展示