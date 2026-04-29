米Anthropicは4月28日（現地時間）、AIアシスタント「Claude」をクリエイティブ制作ツールと連携させる新たなコネクタ群を発表した。Ableton、Adobe、Autodesk、Canva、Blender、Resolume、Splice、Trimbleなどのパートナーと連携し、デザインや3D、音楽、映像といった制作ワークフローでClaudeを活用しやすくする。

コネクタは、Claudeが外部のプラットフォームやツールに直接アクセスするための仕組みである。今回の追加により、以下のような主要ツールとの連携が可能になる。

Ableton ：楽曲制作ソフト「Live」とハードウェア「Push」の公式ドキュメントに基づいて、Claudeの回答を生成する。

：楽曲制作ソフト「Live」とハードウェア「Push」の公式ドキュメントに基づいて、Claudeの回答を生成する。 Adobe for creativity ：Photoshop、Premiere、Expressなどを含むCreative Cloudアプリの50以上のツールを活用し、画像、動画、デザイン制作を支援する。

：Photoshop、Premiere、Expressなどを含むCreative Cloudアプリの50以上のツールを活用し、画像、動画、デザイン制作を支援する。 Affinity by Canva ：画像の一括調整、レイヤー名の変更、ファイル書き出しといった反復的な制作作業を自動化し、アプリ内でカスタム機能を生成する。

：画像の一括調整、レイヤー名の変更、ファイル書き出しといった反復的な制作作業を自動化し、アプリ内でカスタム機能を生成する。 Autodesk Fusion ：Fusionのサブスクリプション加入者が、対話を通じて3Dモデルを作成・編集できる。

：Fusionのサブスクリプション加入者が、対話を通じて3Dモデルを作成・編集できる。 Blender ：MCPベースのコネクタを通じて、Python APIに対する自然言語インターフェースを提供する。これにより、シーン全体の解析やデバッグ、オブジェクトへの一括変更、独自スクリプトの作成、インターフェースへの新ツール追加などが可能となる。

：MCPベースのコネクタを通じて、Python APIに対する自然言語インターフェースを提供する。これにより、シーン全体の解析やデバッグ、オブジェクトへの一括変更、独自スクリプトの作成、インターフェースへの新ツール追加などが可能となる。 Splice ：ロイヤリティフリーのサンプル音源をClaude内から検索できる。

たとえば、Adobe for creativityコネクタを用いてユーザーは、Claude上で作りたい内容を自然言語で指示することで、Photoshop、Illustrator、Firefly、Express、Premiere、Lightroom、InDesign、Adobe Stockなどのツールを組み合わせた複数ステップのワークフローを実行できる。Adobeは公式ブログで具体例として、ポートレート画像の補正、SNS向けデザイン素材の作成、横長動画をYouTube ShortsやInstagram Reels向けにリサイズする作業などを挙げている。

今回の発表は、AIチャットが単体の生成ツールにとどまらず、既存の制作アプリケーションを横断する操作インターフェースになりつつあることを示すものである。クリエイターが普段使うツールとClaudeがつながることで、アイデア出しから素材生成、編集、形式変換、納品前の調整までを会話ベースで進めやすくなる。

Anthropicは、「Claudeは（クリエイターの）感性や想像力を置き換えることはできない」とした上で、アイデア出しの高速化、扱える作業範囲の拡大、反復的な作業の負担軽減、より大規模なプロジェクトへの挑戦などをClaudeが後押しすると説明。「クリエイターは活動の幅を広げられる」としている。