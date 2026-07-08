米Anthropicは7月7日(現地時間)、業務代行AIエージェント「Claude Cowork」のモバイルアプリ（iOS／Android）およびWeb版への拡大を発表した。まずはMaxプラン利用者を対象にベータ版の提供を開始し、その後他のプランにも順次広げる予定である。

Claude Coworkは、ユーザーがClaudeに作業を依頼すると、ファイル、メール、カレンダー、チャットツール、Web、各種連携アプリを横断してタスクを処理するエージェント機能である。今回Web版とモバイルアプリに対応したことで、利用できる環境は大きく広がる。ただし、すべての機能がWebやモバイルだけで完結するわけではない。ローカルファイルやブラウザを扱う用途では、今後もデスクトップ版が“完全なCowork体験”を提供する場となる。

今回の拡張で変わる点は主に2つある。

一つ目はデスクからの解放である。デスクで開始したタスクの進捗をスマートフォンで確認できるほか、外出先から追加の指示を出したり、完了した成果物を別の端末で受け取れるようになる。Anthropicは、作業を「どこへでも持ち運べ、ユーザーが離れても進み続ける」と説明している。

二つ目は、リモートセッションによるバックグラウンドでの処理継続である。従来はデスクトップ環境が中心だったため、作業の継続には端末の状態が制約になりやすかった。新しいリモートセッションでは、Claudeの作業がAnthropicのサーバー上で実行され、セッションやファイルがClaudeアカウントにひも付いて保存される。この仕組みにより、ノートPCを閉じた後でも作業は継続し、端末がオンラインでなくても予約したタスクを実行できるようになる。

Coworkに作業を任せる環境が広がっても、人間の意思決定を最優先する設計は維持される。Claudeが判断に迷ったり、ユーザーの判断が必要な重要な局面では、ユーザーのスマートフォンに確認を求める通知が届く仕組みとなっており、内容が承認されるまで送信や実行は行われない。

Anthropicは今回の拡張にあわせ、6月5日に開始したCoworkの5時間利用上限を2倍にするプロモーションを8月5日まで延長する。対象はPro、Max、Teamの各プランおよび従来型シートベースのEnterprise契約者で、無料プランと従量課金制シートのEnterpriseプランは対象外となる。

今回の発表にあわせ、Anthropicは Claude Coworkの利用実態調査の結果も公表した。2026年5月11日から31日までに集計・匿名化したClaude Coworkセッション120万件を対象に、20分類の作業カテゴリーで分析したものだ。最大のカテゴリーはレポート作成やスプレッドシートの照合といった「業務プロセス・運用」で33.4%、次いで資料や文書の下書き作成などの「コンテンツ制作」が16.4%を占めた。この2分野だけで全体の約半分に達している。

一方、ソフトウェア開発は8.7%にとどまった。DevOpsとインフラは7%、調査・インテリジェンスは6.4%、データ分析・BIは5.8%だった。AnthropicはCoworkの主要な用途を、職務の中核そのものではないが、多くの職種で日常的に発生する「仕事を回すための周辺業務」と位置付けている。