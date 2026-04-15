米Googleは4月14日（現地時間）、デスクトップ版Google Chromeに統合されたAIアシスタント「Gemini in Chrome」の新機能「Skills（スキル）」を発表し、同日から順次提供を開始した。ユーザーがよく使うAIプロンプトを保存し、簡単な操作で呼び出して実行できるようにする機能である。

Gemini in Chromeを利用することで、ユーザーはChrome内で直接、閲覧中のWebページについて質問したり、要約の生成を依頼するなど、日々の情報収集やリサーチを効率化できる。しかし、同じプロンプトでの作業を繰り返す場合や、別のページでも同様の処理を行いたい場合に、毎回同じプロンプトを手入力する必要があった。Skillsは、こうした手間を軽減する機能である。

使い方は、チャット履歴でスキルとして使用したいプロンプトを保存する。

保存後の内容は編集も可能である。呼び出す際は、チャットでスラッシュ（/）を入力するか、チャットボックス内の「+」ボタンから選択して実行する。スキルの実行範囲は現在表示中のページに加え、ユーザーが選択した他のタブにも広げられる。

Googleは早期テスターによる活用例として、レシピページの材料をヴィーガン向けに置き換える提案、複数タブをまたいだ製品スペックの比較、長文ドキュメントからの重要情報の抽出などを挙げている。

ユーザーがスキルをすぐに使い始められるよう、Googleは一般的なタスクや日常的なトピックのスキルを集めたライブラリも用意した。「学習」「リサーチ」「ショッピング」「執筆」などのカテゴリに分類されており、ライブラリから追加したスキルは、そのまま使うだけでなく、プロンプトを編集して自分向けに調整することもできる。

スキルはクラウドを通じて同期され、同一のGoogleアカウントにサインインしているデスクトップ版Chrome間で利用できる。安全面では、SkillsはGemini in Chromeに適用されている既存の保護機能の下で動作する。たとえば、Googleカレンダーへの予定の追加やメールの送信といったアクションを実行する前にユーザーに確認を求めるなど、意図しない操作を防ぐ設計となっている。

Skillsは、Gemini in Chrome向けの新機能として、14日より、Chromeの表示言語を「English-US」に設定しているユーザーに順次展開される。なお、Gemini in Chromeは現在、日本語を含む50以上の言語に対応しているものの、利用可能な地域は米国、カナダ、インド、ニュージーランドに限られている。