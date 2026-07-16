バックスラッシュとは、スラッシュ「/」の逆を向いた記号「\」のこと。日本語文章ではあまり利用する機会はありませんが、プログラミングやLaTeXといった理系/技術系ドキュメントでは利用頻度の高い記号です。

従来広く利用されてきた日本語文字コード(Shift_JIS)では、「\」は「¥」と同一視されていました。50年以上前に日本の文字コード規格を決めるとき、通貨単位記号「¥」を入れる必要が生じ、文字コードの基本ともいえるASCIIコードの「\」の位置(0x5C)に「¥」を割り当てたからです。

しかし、現在iOSでファイル保存用に使われる文字コード「UTF-8」では、「\」と「¥」は完全に別扱いされており、不都合が生じることもあります。前述の例でいえば、LaTeXのコンパイラは「\」と「¥」を厳密に区別するため、「¥」ではなく「\」として入力しなければなりません。

iOSに標準装備の日本語ソフトウェアキーボードでは、「\」には専用キーがアサインされていません。日本語かなキーボード(テンキー)は数字・記号入力モードで「9」キーを右フリック、日本語ローマ字キーボードは数字モードで「/」キーを長押しすると現れる候補から選択、英語キーボードも同様に数字モードで「/」キーを長押し、と手間がかかります。

よりスピーディーに「\」を入力するためには、ユーザ辞書を活用しましょう。「設定」→「一般」→「キーボード」→「ユーザ辞書」の順に画面を開き、画面右上の「+」をタップ、現れた画面で単語欄に「\」、よみ欄に入力に使う文字列を入力して「保存」ボタンをタップすればOKです。ここでは「-/」(マイナス記号とスラッシュにしましたが、より覚えやすいものにすれば、専用キー並の速度で入力できるようになるはずですよ。