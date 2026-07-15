歴代のiPhoneに搭載されていた左側面上部の着信/消音スイッチは、iPhone 15 Pro/Pro Maxで「アクションボタン」に置き換えられました。iPhone 16シリーズからは全モデルにアクションボタンが搭載されるようになり、そのカスタマイズ機能が注目されています。

アクションボタンは、長押ししたときに実行される機能を1つだけ割り当てることができます。「設定」→「アクションボタン」の順に画面を開けば、デフォルトで選択されている「消音モード」(着信/消音スイッチと同等の機能)以外にも、集中モードに切り替える「集中モード」、カメラアプリを起動する「カメラ」、なにも割り当てない「アクションなし」など、13種類の中から選択できます。

そのうちどれを割り当てるべきかというご質問ですが、個人的には「コントロール」がお勧めです。コントロールパネル上のボタンを1つ登録しておけるこの項目を選択しておけば、サイドボタンやカメラコントロールには設定できないシステムツールやサードパーティー製アプリの機能をすばやく呼び出せるようになります。

たとえば、ChatGPTやGeminiなどコントロールセンターに対応したAIアプリを利用している場合は、それらの機能をすばやく呼び出せます。いまや調べものはWEBよりAIという人にとっては、ホーム画面からアプリを起動するより断然スピーディーです。

iOS標準装備の翻訳アプリに満足していない場合は、Google翻訳を「コントロール」にセットするという手があります。標準の翻訳アプリは音声入力一択ですが、Google翻訳ではGoogleレンズで読み取ったテキストを翻訳する「カメラ」、キー入力した文章を翻訳する「テキスト翻訳」など、用途に応じて選択できることがメリットです。

ほかにも、車の解錠/施錠やエアコンの事前起動に対応した自動車メーカーのアプリや、鉄道のルート検索アプリなど、利用頻度が高いアプリを「コントロール」に登録しておくと、なにかと便利です。1つしか登録できませんが、慣れると手放せなくなりますよ?