リアカメラ近くのLEDを点灯させてiPhoneを懐中電灯代わりにすることは、iPhoneユーザなら一度は試しているはず。正式には「フラッシュライト」と呼ばれるこの機能、闇夜で鍵穴を照らす、夜道で落とし物を探すといった場面ではかなり重宝します。

フラッシュライトを使うには、「設定」コントロールセンターの懐中電灯ボタンをタップします。長押しすれば光量を調整できるので、眩しくない程度の明るさにすることも可能です。ダイナミックアイランドをタップすれば、明るさだけでなく照らす範囲も調整できます。

コントロールセンターを開く操作が煩わしい場合は、懐中電灯ボタンをロック画面に配置しておけばすぐに点灯できます。アクションボタンにフラッシュライトのオン/オフを割り当てることも可能ですから、利用頻度が高い場合には活用するといいでしょう。

そのフラッシュライトが勝手に消えるとのことですが、原則としてフラッシュライトは手動(またはSiri)でなければオン/オフできないものの、バッテリー残量が低下しているときや本体温度が上昇しているときには自動オフになることがあります。iPhoneを低電力モードにしていないか、充電時など内部温度が高くなるときに使用していないか確認しましょう。

通知の到着をLEDの明滅で知らせる「フラッシュ通知」が原因となることもあります。フラッシュ通知が作動した直後にフラッシュライトが消えてしまった場合は、コントロールセンターやロック画面から手動で再点灯させましょう。