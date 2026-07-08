KDDI、沖縄セルラー電話、KDDI Digital Lifeは7月8日、povo2.0への新規登録者を対象に、「EBiDAN THE LIVE 2026」のチケットなどが抽選で当たるキャンペーンを開始した。実施期間は7月26日まで。応募者全員にサイン入りのpovoオリジナルランダム待ち受け画像とデータ追加0.1GB(24時間)もプレゼントする。

「povoで当てよう! EBiDAN THE LIVE 2026」キャンペーンビジュアル

期間中に応募条件を満たした人の中から、抽選で合計40名に「EBiDAN THE LIVE 2026チケット」(A賞)が贈られるほか、「直筆サイン入りチェキ」(B賞、27名)、「サイン入りpovoオリジナルトレカ」(C賞、108名)も用意される。B賞・C賞は、下記の選抜メンバー9名の中から好きな1名を選んで応募できる。

応募条件は、A賞が「(1) キャンペーンコード入力の上でのpovo2.0新規登録」「(2) 応募フォームの入力」「(3) 期間中に合計990円以上のトッピング購入」の3点、B賞・C賞は(1)(2)の2点となる。(1)完了後の(2)(3)の順番は問わない。

他社(au/UQ mobile/povo1.0を含む)からの契約はもちろん、povo2.0への乗り換え(MNP)による契約も対象となる。

A賞の当選者には7月29日にメールで通知され、8月13日から16日のライブ当日に受付ブースで本人確認の上、チケットと引き換える。B賞・C賞は8月末ごろ、当選者にのみ応募フォームに入力された住所へ賞品を発送し、これをもって当選通知に代える。

EBiDANは「恵比寿学園男子部」の略称で、スターダストプロモーション所属の男性俳優・タレントで構成されるグループ。2010年に演劇活動を中心に始動し、現在は超特急、M!LK、Sakurashimeji、SUPER★DRAGON、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienelの9グループを擁する総合エンターテインメント集団として活動している。

「EBiDAN THE LIVE 2026」は、EBiDAN所属の9グループが集結する年に一度の夏の恒例ライブイベント。15周年を迎える今年は、8月13日から16日までの4日間、国立代々木競技場第一体育館で開催される。