記事の重要ポイント：Pontaパス会員なら映画が1,200円になる特別キャンペーンを7月17日～8月27日に実施、土日祝日も対象 記事の重要ポイント： 1： 対象はローソン・ユナイテッドシネマ グループやMOVIX、ピカデリー、キノシネマなど5系列の劇場

対象はローソン・ユナイテッドシネマ グループやMOVIX、ピカデリー、キノシネマなど5系列の劇場 2： 通常のシアター割（1,400円）よりさらにお得になり、1200円で鑑賞できる

通常のシアター割（1,400円）よりさらにお得になり、1200円で鑑賞できる 3： ただし購入枚数には劇場ごとに上限あり

KDDIは7月10日、サブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員向けに、対象劇場で映画を毎日1,200円で鑑賞できる「シアター割 夏キャンペーン'26」を実施すると発表した。Pontaパスの会員特典で、通常のシアター割（1,400円）よりもさらにお得に映画鑑賞が楽しめる。キャンペーン期間は7月17日から8月27日まで。

Pontaパス会員向けクーポン「シアター割」は通常、一般料金の場合1日1,400円で映画鑑賞ができる特典。今回のキャンペーンではこれをさらに引き下げ、期間中は土日祝日を含む毎日、1,200円で鑑賞できるようにする。

対象となるのは、ローソン・ユナイテッドシネマ グループ、松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX）、キノシネマ、シネマート新宿、フォーラムシネマネットワークの各劇場。ただし松竹マルチプレックスの東劇、大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマは対象外となる。

ローソン・ユナイテッドシネマ グループとキノシネマは期間中の鑑賞分が対象で、7月17日上映作品の予約購入時からクーポンを利用できる。一方、松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX）、フォーラムシネマネットワーク、シネマート新宿は期間中に購入した分が対象となり、7月17日に販売開始となるチケットから利用できる。

料金は区分ごとに設定されており、通常2,000～2,100円の一般料金は1,200円に、通常1,500～1,600円の大学生料金も1,200円になる。シニアは1,000円、高校生～幼児は900円で鑑賞できる。なお4DX／3D／Dolby Cinema作品などの特殊上映では、劇場所定の追加料金が別途必要となるほか、特別興行やライブビューイング、プラチナシートなど特別料金が設定された座席は割引対象外。

クーポンを使って購入できる鑑賞券の枚数には上限があり、ローソン・ユナイテッドシネマ グループ、松竹マルチプレックスシアターズ、シネマート新宿は3枚まで、フォーラムシネマネットワークとキノシネマは6枚までとなっている。

Pontaパスでは2025年12月から、映画鑑賞の割引サービスやライブ・公演チケットが当たるプレゼントキャンペーンなど、エンタメ関連の特典をまとめて楽しめるメニュー「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」の提供を開始しており、追加の手続きなしにアプリからすぐに利用できる。

このほかPontaパス会員は、TOHOシネマズが対象の「Pontaパス マンデイ＆ウェンズデイ」（月・水曜日は1,100円）や、OSシネマズが対象の水曜限定1,100円プランなど、複数の映画割引特典を利用できる。また新規入会者向けには、対象劇場で映画を500円で鑑賞できるクーポンも提供されている。