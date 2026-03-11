パソコン工房「期末決算セール」開催中。家庭向けノートPCからビジネス向けモデルまで

ユニットコムは3月11日、ゲーミング・ビジネス向けノートパソコンなど幅広く対象製品を用意する「期末決算セール」を開始した。WEBでの実施期間は3月31日（火）16時59分まで。

家庭向けPCやゲーミング、ビジネス向けなどのノートパソコンなど幅広く対象製品に用意するセール施策。加えて会員向けにBTOパソコンの送料無料施策を実施しており、「期末決算セール」とあわせて利用できる。実施期間は2026年3月10日（火）～2026年3月31日（火）16時59分まで。