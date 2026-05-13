新製品の注目ポイント！ 特徴1： ズーム全域で開放F4.5固定、しかもインナーズーム

ズーム全域で開放F4.5固定、しかもインナーズーム 特徴2： AFはα9 IIIの120コマAE/AF追従撮影に対応

AFはα9 IIIの120コマAE/AF追従撮影に対応 特徴3： 1.4x/2.0xのテレコン装着に対応、APS-C機なら1200mmに

ソニーは5月13日、Eマウント用の交換レンズ「FE 100-400mm F4.5 GM OSS」（SEL100400MC）を発表した。100-400mmをカバーする超望遠ズームレンズ。ズーム全域で開放F4.5固定とした大口径モデルで、ズーム時も全長が変わらないインナーズーム構造とした。オートフォーカス用のモーターやフォーカス機構を改良し、AFも高速化した。別売のテレコンバーター（1.4x/2.0x）にも対応し、最大800mm相当（APS-Cでは最大1200mm相当）の超望遠撮影が可能。

価格はオープンで、予想実売価格は73万円前後。発売は6月5日の予定。

インナーズームの採用で、堂々としたサイズ感になった超望遠ズームレンズ「FE 100-400mm F4.5 GM OSS」

2017年発売の「FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS」の改良版モデル。FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSSは今後も継続して販売する。

光学設計を改良し、さまざまな特殊レンズを採用するなどして色収差を抑え、ズーム全域で解像感を高めた。ズーム時も全長が変わらないインナーズーム構造とし、重心の移動も最小限で済むようにした。

レンズの長さは約328mmと、「FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS」（318mm）と近いサイズ感だ

オートフォーカス用のリニアモーターの改良やフローティングフォーカス機構の採用で、オートフォーカスは「α9 III」の最高120コマのAE/AF追従撮影にも対応した。

ズーム時にも全長が変わらないインナーズーム構造を採用するとともに、ズーム時のトルクも一定に近づいた。

マウント付近に差し込み式フィルターを内蔵できる

レンズの長さは約328mm、幅は119.8mmで、重さは約1,840g。フィルター径は95mm。

作例

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