表参道でデル「XPS 13」ポップアップイベント開催！ アンケート回答で特製ジェラートも

デル・テクノロジーズは、発売したばかりのノートPC「New XPS 13」などを実機展示して体験できるポップアップイベントを開始する。場所は東京・ZeroBase表参道で、実施期間は7月9日～7月12日日曜日まで。
XPSシリーズ史上最薄・最軽量で持ち運びに適した「New XPS 13」に加え、「XPS 14」「XPS 16」やAlienwareシリーズのゲーミング製品などを実際に体験できるポップアップイベント。クイズに回答して所定の条件を満たした来場者向けにジェラートを景品として用意しており、参加料は無料。会場にはブランドアンバサダーに就任した福士蒼汰さんのキャンペーンビジュアルも展示する。
加えて、デルでは「夏のブラックフライデーセール」も開催中。7月7日からの期間中、対象製品を最大26%で購入できるというもので、さらに今回「価格保証プログラム」を新しく展開する点が大きな特徴。Dell直販で購入した場合利用できる施策で、PCの購入日から納品後10日までの価格を比較したとき、より低い価格になっていた場合に差額を返金する。
必要に応じて購入したが、10日以内にセールが始まってしまって高い金額で買ってしまった……という不運なユーザーの購入体験を大幅に改善できるものになりそうだ。そのほか学割や分割金利0%キャンペーン、取引先従業員向け優待プログラムなども展開しており、併用できるものもある。
ポップアップイベント開催概要
- 実施期間：7月9日（木）～7月12日（日）10:00～20:00
- 会場：ZeroBase表参道 東京都港区北青山3-5-22
✨XPSポップアップイベント開催記念✨— Dell Technologies Japan (@Dell_JPN) June 27, 2026
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