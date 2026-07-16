デル・テクノロジーズは、小中学生とその保護者を対象とした「親子で体験！！Dell親子パソコン組立教室 2026」を9月12日に開催すると明らかにした。特設サイトを公開し、参加者の応募を受け付けている。

デル、小中学生向けノートパソコン組み立てイベントを今年も開催！ 参加者募集中

今年で14回目を数えるノートパソコン組み立てイベント。小学3年生～中学3年生とその保護者を対象に開催するもので、参加者は親子でパソコンを組み立てながら内部の仕組みや部品の役割について学ぶことができ、パソコンへの理解を深められるとしている。

今回の組み立て教室では薄型軽量で持ち運んで利用しやすい「Dell 14ノートパソコン」を採用予定。組み立てたパソコンは持ち帰ることができ、店頭やオンラインストアで購入した製品と同じ保証がサービスが付帯する。参加費（113,275円）に組み立てる製品の実費が含まれるほか、開催地の宮崎までの交通費は参加者負担となる。

Dell 14ノートパソコン

「親子で体験！！ Dell親子パソコン組立教室2026」開催概要