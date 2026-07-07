ポータブル電源で知られるBLUETTIが、7月7日0時から始まった「Amazonプライムデー先行セール」「Amazon プライムデー」でセールを実施している。先日販売が始まったばかりの小型軽量ポータブル電源「AORA 100 mini」もセールの対象で、安く購入できる。セール期間は7月13日23時59分まで。

最新の小型軽量ポータブル電源「AORA 100 mini」もセールの対象となった

セール対象のおもな製品とセール価格は以下の通り。これ以外にも多くのセール品を用意する。

AORA 30 V2+BLUETTI SORA 60W ソーラーパネル…37,544円（通常価格は60,800円）

AORA 100 mini+BLUETTI SORA 130W ソーラーパネル…69,630円（通常価格は142,000円）

AORA 100 V2＋BLUETTI PV100 ソーラーパネル…75,600円（通常価格は174,300円）

AORA 300+BLUETTI SORA 500W ソーラーパネル…229,905円（通常価格は510,900円）

BLUETTI公式サイトでも、Amazonプライムデーと同時開催で「BLUETTIひんやり夏応援セール｜プライムデー限定特価」を実施する。購入者へのプレゼントや抽選ルーレットなどの特典を用意する。