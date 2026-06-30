Socket AM4の3D V-Cache搭載Ryzenが復活
AMDの「Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」は、Socket AM4の10周年を記念したというモデル。大容量キャッシュ技術「3D V-Cache」を搭載するCPUで、8コア/16スレッドなどのスペックは4年前に発売された通常モデルと同じだが、カーボンナノチューブの熱伝導シート「Carbice Ice Pad」が付属する。価格は68,000円前後。
Socket AM4の初代Ryzenが発売されたのは、2017年3月のこと。以来、非常に息の長いプラットフォームとなっている。Ryzenは7000シリーズからDDR5メモリのSocket AM5に移行しており、旧世代CPUの再登場は異例といえるが、昨今のメモリ高騰により、依然としてDDR4メモリのSocket AM4を選択し続けるユーザーも多い。
そういった需要の高まりを受け、マザーボードメーカーもSocket AM4の製品の提供を続けている。今週は、ASRockの「B550 Rock WiFi」とMSIの「PRO B550M-P」という、ともにB550チップセットを搭載するエントリー向けのモデルが発売された。
ぬいぐるみも付属する神鷹凛B850マザー
GIGABYTEの「B850 Aorus Elite-P ICE」は、同社の公式キャラクター・神鷹凛デザインのAMD B850チップセット搭載マザーボードだ。オールホワイトの製品で、基板上のLCD画面にイラストが表示されているほか、特典として、ぬいぐるみが同梱。さらに、特製マウスパッドなどがもらえるキャンペーンも実施する。価格は41,000円前後。
オールブラックのCPUクーラーが2モデル
ID-COOLINGの「Frozn A620 SLK」は、シングルタワーの扱いやすさでデュアルタワー級の冷却性能を発揮するというCPUクーラーだ。前面に15mm厚、中央に25mm厚の逆回転ファンを採用。シンプルなデザインは、様々なマザーボードに合わせやすい。価格は8,000円前後。「同 PRO XE Black」もデュアルファンのCPUクーラーで、こちらは7,000円前後だ。
省スペースMini-ITXケースにホワイト版
NZXTのMini-ITXケース「H2 Flow」に、新色のホワイトモデルが追加された。H2 Flowは、容量20.7リットルとコンパクトながら、最長33.1cmのグラフィックスカードや、最大28cmのラジエータに対応。縦型ケースなので、省スペースで設置が可能だ。超微細メッシュパネルとデュアルファンにより、エアフローにも優れる。価格は24,000円前後。
防水対応のタフな60%サイズキーボード
Corsairの「Clipper Pro Mini 60」は、ラピッドトリガーに対応する60%サイズのゲーミングキーボード。リニアで高速な「MGX Hyperdrive Core」磁気スイッチを採用し、1つのキーに最大4つの動作を割り当てるマルチアクションが可能だ。IP57準拠の防水・防塵性能も備える。ブラックとホワイトの2色があり、ツクモでの価格は16,980円。
側面印字採用のゲーミングキーボード
RACEN(センチュリー)の「Blink」(CRC-GMBKRGB03B)は、メンブレン方式のスイッチを採用したゲーミングキーボード。側面印字キーキャップを搭載しており、真上からはスタイリッシュな無刻印キーボードのように見えるという。RGB LEDは11種類の発光パターンに対応。直感的に操作できる音量調整ダイヤルも備えた。ツクモでの価格は4,400円。
PCケース内に設置可能なターンテーブル
アイネックスの「USB-TT13」は、フィギュアの展示などに使えるUSB電動ターンテーブルだ。USB2.0ヘッダへの変換アダプタが付属しており、ピラーレス等のPCケース内部に置くことができる。直径は約13cmで、上面はアクリル鏡面シール仕上げ。回転方向はスイッチで選択可能だ。カラーはブラック/ホワイトの2色で、価格は3,000円前後。