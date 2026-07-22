KDDIとKDDIスマートドローンは7月22日、茨城県高萩市において、携帯電話の電波が届かない圏外エリアの上空で「au Starlink Direct」とドローンを接続した飛行制御に成功したと発表した。Starlink Mobileとドローンの直接通信による飛行制御は国内初だという。なお、今回の飛行は5月18日に行われた。

本実証の様子

これまでドローンの遠隔運航は主にモバイル通信を用いて実現されてきたが、地上と上空では通信環境が異なるため、上空でモバイル通信が圏外となり飛行が困難となるケースがあった。

今回の実証では、上空でモバイル通信が圏外となるエリアにおいて、飛行中のドローンが「au Starlink Direct」で通信し、機体制御信号および動態情報（テレメトリー）の送受信を行った。これにより、従来のモバイル通信だけでは飛行制御が困難だった圏外環境下でも、ドローンの飛行が実現できることを確認したとしている。

同技術の活用により、災害時に通信環境が不安定となったエリアでの状況確認や、モバイル通信が届きにくい山間部での遭難者の捜索、クマなどによる獣害被害の対策、橋梁などのインフラ点検、地域の見守りなど、さまざまなドローンのユースケースの創出を官民連携で進めるという。

衛星直接通信によるドローン飛行操作画面

今後は、2026年4月に総務省の「令和8年度地域社会DX推進パッケージ事業の実証事業（先進的通信システム活用タイプ）」のシンボルプロジェクト枠に採択されたことを受け、実証を継続する予定。モバイル通信と「au Starlink Direct」のハンドオーバーによる通信方式の最適な組み合わせや、モバイル通信圏外エリアにおける目視外でのドローンの遠隔運航を検証し、各地域の特性やユースケースに応じた運用体制の確立を目指す。

両社は、「au Starlink Direct」とドローンとの直接通信をはじめとする通信技術を活用し、平時・有事を問わず全国どこでも10分以内にドローンが遠隔操縦で駆け付け可能となる社会基盤化を目指すとしている。