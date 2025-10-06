AI食事管理アプリ「あすけん」を運営するaskenは10月6日、創業18周年を記念し、アプリの栄養士キャラクター「未来さん」の18種類の表情やポーズを集めた「未来さん図鑑」ピールオフ広告を掲出している。場所は東京メトロ新宿駅メトロプロムナード、掲出期間は10月12日まで。

「未来さん図鑑」広告には、さまざまな表情、ポーズ、衣装の未来さんをデザインした18種類と1種類のシークレットデザイン（計19種類）からなる「未来さん図鑑トレーディングカード」が貼付されている。カードは広告からはがして来場者が持ち帰れる仕様だ。

ユーザーから「あすけんはゲーム感覚で楽しく食事管理ができる」との声を多く受けたことから、トレーディングカード形式のカードを作成し、広告に採用した。

アプリ内では創業記念キャンペーンを開催中。「食事記録5日間チャレンジ」では、期間中に1日1回以上の食事記録を5日間行った参加者の中から抽選で、ダイエットや健康管理に役立つ豪華アイテムをプレゼントする。

賞品は、ニューロ・オンのクッキー「Proco」2種セット（12名）、大塚製薬の飲料「ファイブミニ」6本セット（10名）、イマジニアのフィットネスゲーム「Fit Boxing 3」（10名）、書籍と体組成計セット（3名）。キャンペーン期間は10月27日まで。

あすけん18周年記念チャレンジ 賞品一覧

さらに、公式Xアカウントをフォローし対象投稿をリポストした人の中から抽選で、「未来さん図鑑トレーディングカード」5種セット(ランダム)を18名にプレゼント。ハッシュタグ「#あすけん18周年」をつけて引用リポストすると当選確率がアップする。こちらのキャンペーン期間は10月12日まで。