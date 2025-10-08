askenは10月8日、同社が運営するAI食事管理アプリ「あすけん」の栄養士キャラ・未来さんの公式ライフスタイルグッズ4種について、予約販売を開始した。予約受付は11月4日（火）12:00まで。12月下旬に配送を予定している。

未来さんは「あすけん」アプリ内で、一人ひとりの食事や運動、カラダの状態に寄り添ったアドバイスを表情豊かに届ける栄養士キャラクター。その豊かな表情はSNS上でもたびたび話題となっている。過去にカプセル玩具でアクリルスタンドが販売され、初グッズとして大きな反響を呼んだ。

今回の販売は「毎日の習慣をサポートする未来さんのグッズが欲しい」というユーザーの要望に応えたもので、商品ラインアップは、全身アクリルスタンド2種、ウォーターボトル＆缶バッジ、デジタルスケールの計4種類。アニウェアが展開する通販サイト・SuperGroupiesとのコラボレーションで実現した。SuperGroupiesとアニメイトオンラインショップで予約を受け付ける。

未来さん 応援する モデル アクリルスタンド（1,430円）

未来さん 目を覆いたい モデル アクリルスタンド （1,430円）

全身デザインのアクリルスタンドは、優しく応援する表情のもの（高さ：約15cm）と、思わず目を覆ってしまった表情（高さ：約14.8cm）の2種類を用意。食卓に飾って健康的な食生活を意識するきっかけとしての活用を想定している。

あすけん モデル ウォーターボトル＆缶バッジ（2,750円）

ウォーターボトルは約1リットル容量で、前面に150ミリリットル単位のメモリ、背面に水分補給のタイミングを確認できる時間のメモリを配置し、適量の水分補給をサポートする。

あすけん モデル デジタルスケール（2,530円）

デジタルスケールは1キログラムまで計測可能で、1グラムから200グラムまでは0.1グラム単位で表示。目分量になりがちな食事の計量に活用できる。

価格はウォーターボトル&缶バッジが2,750円、デジタルスケールが2,530円、アクリルスタンドが各1,430円。なお、あすけん公式オンラインストア「あすけんSHOP」での取り扱いは行わない。