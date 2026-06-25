S.RIDEは6月25日、タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」で7月1日から8月31日まで「乗るほどおトクキャンペーン」を実施すると発表した。7月・8月それぞれの月間乗車回数に応じてS.RIDEポイントをプレゼントし、期間中合計で最大2,000ポイントを獲得できる。

S.RIDEアプリで即時配車または予約配車を利用してタクシーに乗車したユーザーが対象。各月の乗車回数に応じてポイントが付与され、2回乗車で200ポイント、5回乗車でさらに300ポイント（計500ポイント）、10回乗車でさらに500ポイント（計1,000ポイント）がもらえる。

7月・8月の乗車回数はそれぞれ別に集計され、月をまたいだ繰り越しはできない。各月最大1,000ポイント、キャンペーン期間中の合計では最大2,000ポイントを獲得できる計算だ。

参加にはS.RIDEアプリでの月ごとのエントリーと、メールアドレスの登録が必要。配車依頼日時がキャンペーン適用の基準となり、予約配車の場合は予約日時の15分前が基準になる。獲得したポイントは前月の乗車実績に基づいて付与され、7月分は8月上旬、8月分は9月上旬を目途に反映される予定だ。獲得したポイントはアプリ内で確認・管理でき、200ポイントから1ポイント＝1円相当のタクシークーポンに交換できる。