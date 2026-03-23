S.RIDEは3月23日、4月3日～5日に横浜・みなとみらい地区で開催される音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」（以下 CENTRAL）に合わせ、自動運転技術とイマーシブ（没入型）技術を組み合わせた次世代の車内エンタテインメント実証実験を実施すると発表した。

今回の実証はソニー、ソニーグループ、ソニー・ミュージックソリューションズ（SMS）、自動運転開発のムービーズとの共創で実現する「S.RIDE エンタテインメント・モビリティ構想」の第一弾。アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」のIPを活用し、走行中の車内を完全没入型のエンタテインメント空間に変える体験を提供する。

車内には裸眼で立体視が可能なソニーの「空間再現ディスプレイ」や立体音響、さらにソニーグループのにおい制御技術「Tensor Valveテクノロジー」を統合。視覚・聴覚・嗅覚が連動する没入体験に、キャラクターの新規撮り下ろしナレーションも加わる。走行にはムービーズが開発した自動運転技術（レベル2）を搭載した車両を使用し、安全確保のため運転席にドライバーが同乗する。

特別車両の呼び出し方

体験はS.RIDEアプリから無料で呼び出すことができ、乗車後にKアリーナ・臨港パーク・赤レンガ倉庫の3地点から目的地を選択する。実施時間は各日9時～19時、1回あたり最大2名まで。実証車両は2台（臨港パーク内に展示用車両1台の静態展示も実施）。先着順で乗車記念カードも配布される。

また、本日3月23日より「結束バンド」ラッピングを施したジャパンタクシー10台が横浜市を中心とした京浜交通圏（横浜市・川崎市・横須賀市・三浦市）で走行を開始した。走行期間は4月19日まで。

S.RIDEアプリからの指定配車に対応しており、アプリ上の車両アイコンもコラボ仕様に変わる。乗車記念カードの配布に加え、3月30日～4月5日の期間はタクシーサイネージ「GROWTH」にて関連コラボ動画も放映される。