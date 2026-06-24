ソフトバンクは6月24日、対象加盟店でPayPay払いをすると利用額の一部がPayPayポイントとして還ってくる「スーパーPayPayクーポン」の6月・7月分の対象加盟店を公開した。対象はセブン-イレブン（セブン-イレブンアプリ限定）やモスバーガー、松屋、Yahoo!ショッピングなど。ワイモバイル・LINEMO・LINEモバイルのユーザーは対象外となる。

「スーパーPayPayクーポン」は、ソフトバンクのスマートフォンを利用するユーザーが対象加盟店でPayPay払い（PayPay（クレジット／残高／ポイント）支払いを含む）をすると、利用額の一部がPayPayポイントとして付与されるサービス。対象加盟店は月ごとに入れ替わる。

6月の対象加盟店は、セブン-イレブン（セブン-イレブンアプリ限定）、Coke ON、ebookjapan、Yahoo!ショッピングの4店舗・サービス。

7月は、セブン-イレブン（セブン-イレブンアプリ限定）に加え、松屋、松弁ネット、モスバーガー、モスのネット注文、DiDi、ebookjapan、Qoo10、Yahoo!ショッピングが対象となる。

加盟店ごとの付与率・付与上限・対象期間は下表の通り。

特典 内容 付与率 対象期間 セブン-イレブン（セブン-イレブンアプリ限定） 100ポイント/回（利用1回） 10％ 6/1～6/30、7/1～7/31 Coke ON 100ポイント/回（利用1回） 50％ 6/1～6/30 ebookjapan 100ポイント/期間（回数上限まで何度でも） 9％ 6/1～6/30、7/1～7/31 Yahoo!ショッピング 300ポイント/期間（回数上限まで何度でも） 10％ 6/1～6/30、7/1～7/31 松屋・松のや・マイカリー食堂・ステーキ屋松 100ポイント/回（利用1回） 10％ 7/1～7/31 松弁ネット 100ポイント/回（利用1回） 10％ 7/1～7/31 モスバーガー（店頭決済限定） 100ポイント/回（利用1回） 10％ 7/1～7/31 モスのネット注文 100ポイント/回（利用1回） 10％ 7/1～7/31 DiDi（アプリ決済限定） 200ポイント/期間（回数上限まで何度でも） 10％ 7/1～7/31 Qoo10 300ポイント/回（利用1回） 10％ 7/1～7/9

利用にあたって、スマートログイン設定済みのYahoo! JAPAN IDでPayPayアカウント連携を行っていることが条件となる。法人契約や一部端末利用、一部料金プランの利用者は対象外。クーポンはPayPayアプリから事前に獲得する必要があり、対象店舗・支払方法は加盟店ごとに異なる。Alipayアプリ経由でPayPayのQRコードを読み込んで決済した場合はクーポンの対象外となる。

付与されるPayPayポイントは、支払いの翌日から起算して30日後に付与される。同一店舗のクーポンを複数獲得した場合は、付与額の高いクーポン1つのみが適用される。また、他のキャンペーンと併用した場合でも、1回の支払いに対する還元は66.5％が上限となる。