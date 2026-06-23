メルカリは6月23日、OpenAIが提供する「Apps in ChatGPT」において、「メルカリ」の公式アプリの提供を開始したと発表した。

「Apps in ChatGPT」上に「メルカリ」アプリが登場、ChatGPT上で商品検索や出品の下書きが行えるようになった

同アプリにより、「ChatGPT」上で会話するだけで「メルカリ」の商品を検索したり、出品説明文の下書きを作成することが可能になる。なお、本機能はChatGPTを利用するユーザーが「Apps in ChatGPT」からインストールすることで利用できる。

メルカリに出品される商品は一つひとつ状態や価格が異なる一点ものが大半で、出品物の約8割は型番やJANコードといった既存カタログと紐づけできない商品だという（メルカリ調べ）。そのため「キーワードが思いつかない」「条件を絞り込めない」といった理由で目的の商品を見つけにくいと感じるユーザーが一定数存在していた。出品側でも、商品ごとに状態が異なるために説明文の書き方に悩む声があったという。

一方、AIチャットサービスを通じて、キーワード検索ではなく会話形式で情報を探す利用行動が広がりつつある。同社はこうした行動の変化に対応する形で、今回のアプリを開発した。なお、本アプリは2026年1月に公開した、AIから「メルカリ」の各種機能を呼び出すための接続基盤「Mercari MCP（Model Context Protocol）」を活用している。

商品検索では、具体的なキーワードが思いつかなくても、ChatGPTとの会話を通じて「メルカリ」の商品を探すことができる。「予算5,000円でキャンプ用品を探して」といった、買うものが明確に決まっていない相談からもAIが文脈を読み取り、約2,300万人のユーザーが出品した商品の中から提案する。日本語に加え、多言語での商品検索にも対応する。

出品下書き作成では、商品情報を伝えるとAIがタイトル・カテゴリー・商品説明などを自動生成し、出品の下書きを作成する。複数商品の下書きをまとめて作成することも可能だ。また、「メルカリ」内の類似商品の価格を参考に、AIが出品価格の目安を提案する機能も備える。

利用にあたっては、ChatGPTのアプリ一覧から「メルカリ」を選択し、接続することで使用できる。

メルカリは2025年7月より「AI-Native」の方針のもと、AIを前提とした顧客体験の再設計に取り組んでいる。今後は「Mercari MCP」を基盤に、ChatGPTに限らずさまざまなAIサービスから「メルカリ」の機能を呼び出せる汎用的な接続基盤の構築を進め、対応機能の拡充を目指すとしている。