LINEヤフーは6月23日、コミュニケーションアプリ「LINE」がサービス開始から15周年を迎えたことを発表した。これを記念し、限定デザインの無料スタンプや壁紙の配布、トークルームでの祝福アニメーション表示、記念アプリアイコンの提供など、期間限定コンテンツを公開した。

LINE15周年特設ページ

「LINE」は東日本大震災をきっかけに開発され、2011年6月23日に「大切な人とつながるコミュニケーションサービス」として誕生した。15年を経て、国内で1億ユーザーを超える利用規模となっている。

【1】描き下ろし「LINEスタンプ」を無料配布

「LINE」誕生初期から提供されているLINE FRIENDSの定番スタンプを、アニメーションスタンプとしてリメイクし、無料配布する。配布期間は6月23日から7月22日まで、有効期間は90日。スタンプショップのスタンプページから「友だち追加して無料ダウンロード」ボタンを押すことで入手できる。

【2】15周年記念壁紙を配布

PCやスマートフォンのほか、「LINE」のトーク背景にも利用できる記念壁紙を配布する。

【3】トークルームに15周年お祝いアニメーションが登場

6月23日から6月30日23時59分まで、トークルームで「15周年」「16年目」「感謝を込めて」のいずれかのキーワードを送信すると、ブラウンやコニーなどのキャラクターが登場するお祝いアニメーションが表示される。なお、対象キーワードと実施期間は日本国内向けであり、地域によってキーワードが異なる場合がある。

【4】15周年記念アプリアイコンが登場

無料で使えるキラキラグリッター風のアプリアイコンを6月23日～6月30日9時59分まで提供する。また、有料サービス「LYPプレミアム」会員限定で、LINE FRIENDSキャラクターをあしらったアプリアイコンを2種類、6月23日から12月19日23時59分まで提供する。

15周年記念アプリアイコン

【5】フォロー&リポストでキャラクターグッズが当たるキャンペーンを実施

「LINE」公式X（@LINEjp_official）をフォローし、対象ポストをリポストした人の中から抽選で30名にキャラクターグッズをプレゼントする。「#祝LINE15周年」を付けて「LINE」の思い出やエピソードを投稿すると当選確率が上がる。参加期間は6月23日～6月30日23時59分まで。プレゼントはA set、B setのいずれかのランダム発送となる。

【6】ユーザーエピソードを紹介

「LINEみんなの使い方ガイド」では、ユーザーから届いたトークにまつわるエピソードを紹介している。日常のやりとりや人生の節目に交わされたメッセージを通じて、「LINE」がつないできた大切な人との時間を振り返る企画となっている。