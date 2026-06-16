最初に結論：
  • 血管のコンディションがチェックできる点が珍しいスマートリング「RingConn Gen 3」が登場
記事の重要ポイント：
  • 1：血管ヘルス傾向のモニタリング機能を搭載し、家庭用血圧計の基準値と組み合わせて高血圧などの傾向を3段階で把握可能
  • 2：心拍数・ストレス・皮膚温度・血中酸素などを常時計測、睡眠中は呼吸変化を2秒ごとに測定して睡眠の質を細かく可視化
  • 3：座りすぎや高心拍などをリングの振動で知らせる機能を追加。バッテリー駆動は最長14日間

香港RingConnは6月16日、スマートリングの新製品「RingConn Gen 3」を発表した。新たに、血管のコンディションをモニタリングする機能を追加し、高血圧などの傾向が把握できるようにした。1回の充電で最長14日間使えるようバッテリー性能を高めたほか、座りすぎなどのアラートをリングの振動で知らせる機能も追加した。月額のサブスク料金不要ですべての機能が使える点は継承する。

希望小売価格は、ブラッシュドシルバーモデル、ブラッシュドローズゴールドモデルが61,800円、フューチャーシルバー、ロイヤルゴールド、マットブラックモデルが59,800円。公式ストアでは7月1日まで先行予約期間とし、それぞれ10％引きで購入できる。正式販売日は7月2日。

  • スマートリング「RingConn」第3世代モデルが登場。血管のコンディションをモニタリングする機能を追加して高血圧などの傾向が把握できるようにしたほか、さまざまなアラートをリングの振動で知らせる機能も追加した

    スマートリング「RingConn」第3世代モデルが登場。血管のコンディションをモニタリングする機能を追加して高血圧などの傾向が把握できるようにしたほか、さまざまなアラートをリングの振動で知らせる機能も追加した

「体の小さな変化に気づくこと」を目指したスマートリング。電子決済の機能は搭載せず、ヘルスケアデータの収集や可視化に特化した。内蔵のセンサーで心拍数、ストレス、睡眠、皮膚温度などを装着時にモニタリングし、分析結果をアプリに表示できる。睡眠時呼吸モニタリング機能では、睡眠中のわずかな呼吸変化や血中酸素を2秒ごとに細かく測定し、眠りの質を詳細に可視化できる。

  • カラーバリエーションは5色。表面をマット仕上げにしたブラッシュドシルバーモデル（左端）とブラッシュドローズゴールドモデル（左から2番目）を新たに追加した

    カラーバリエーションは5色。表面をマット仕上げにしたブラッシュドシルバーモデル（左端）とブラッシュドローズゴールドモデル（左から2番目）を新たに追加した

  • リングのサイズは10種類用意し、サイジングキットで測定してから注文する仕組み

    リングのサイズは10種類用意し、サイジングキットで測定してから注文する仕組み

  • 5色のカラーバリエーション

    5色のカラーバリエーション

  • 取得したヘルスケアデータをもとに、専用アプリで内容を分析して結果を表示できる。アプリの利用は無料

    取得したヘルスケアデータをもとに、専用アプリで内容を分析して結果を表示できる。アプリの利用は無料

新たに、血管ヘルス傾向の可視化機能を搭載した。家庭用血圧計で測定した基準値をもとに、リングが収集したデータを照らし合わせることで、血管コンディションの変化傾向を3段階で把握できる。血圧の数値が測れるわけではないが、血圧の傾向は把握できる。

  • 第2世代モデルからの進化点。特に血管ヘルス傾向の可視化機能の追加が目玉といえる

    第2世代モデルからの進化点。特に血管ヘルス傾向の可視化機能の追加が目玉といえる

リング本体に振動機能を新たに搭載し、座りすぎや高心拍数などを振動で知らせてくれるようになった。フル充電でのバッテリー駆動は、振動機能を有効にした場合は10～12日間、振動機能を無効にすると11～14日間。

RingConnのアンバサダーに就任したプロフィギュアスケーターの荒川静香さんは「睡眠時間だけでなく、レム睡眠やノンレム睡眠のリズムまで詳細に分かるのに驚いた。睡眠時に装着していても違和感がないのもよい」と評価しました。

  • RingConnのアンバサダーに就任したプロフィギュアスケーターの荒川静香さん。自分のコンディションを深く把握できることを評価した

    RingConnのアンバサダーに就任したプロフィギュアスケーターの荒川静香さん。自分のコンディションを深く把握できることを評価した

磯修

磯修

いそおさむ

1996年、アマチュア無線雑誌で編集者としてのキャリアをスタートし、その後パソコン雑誌やWeb媒体の編集者としてデジタル分野の記事を担当。2018年からマイナビニュース・デジタル編集部に加入。専門分野はカメラ、アップル製品とエコシステム、スマートフォン、デジタル家電関連、PCキーボード。画像生成AIなどAIまわりの進化の速さに追いつくべく奮闘しつつ、自身でよい写真を撮影することも心がけている。ニガテな動画撮影は鋭意勉強中。猫が1匹います。

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