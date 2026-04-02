ピクセラは4月2日、同社スマートリング「Re・De Ring」向けアプリに、体のエネルギー残量を可視化する「フィジカルエナジー」や、指先の温度から体調を読み解く「冷えチェッカー」といった新機能を追加した。

対象モデルはすべてのRe・De Ring（下記）。アプリを最新版に更新すると新機能が利用できる。

Re・De Ring Gen2（2025年12月発売モデル）

Re・De Ring（2024年発売モデル）

「フィジカルエナジー」は睡眠による回復と、運動やストレスによる消耗を計算し、体のエネルギー残量を0～100のスコアで表示する新機能。スコアが低い日は無理せず活動し、高い日は積極的に動くなど、日々の過ごし方の参考にできる。

「冷えチェッカー」は指先の温度をリアルタイムで表示し、High／Normal／Lowの3種類に分類。1日の「冷え時間」をグラフ化し、前日との比較により体を温めるタイミングを提案する。

このほか、iOSではApple Intelligenceを活用した「Sleep mentor」のAIキャラクターを設定可能。睡眠やコンディションへのアドバイスを好みのキャラクターの口調に変えられる。同機能はiPhone 16以降かつiOS 26搭載デバイスのみ。