カシオ計算機は6月12日、音楽アプリ「ROLI Learn for CASIO」の提供を開始した。「ROLI Learn for CASIO」はカシオの電子ピアノ「Privia（プリヴィア）」などと連携し、ゲーム感覚で演奏を練習できる音楽アプリ。6月1日の発表時点では、アプリの提供時期は「6月中」と案内されていた。

「ROLI Learn for CASIO」は、ユーザーのレベルに合わせてゲーム感覚で楽しみながら演奏体験をサポートする音楽アプリ。イギリスの音楽テクノロジー企業Luminary ROLI Ltd.（以下、ROLI）とカシオが協業して制作されたアプリで、学びや演奏、表現をシームレスにつなぐ音楽体験の実現を目指すとしている。

アプリにはヒット曲からクラシックまで、1,200曲以上の豊富な楽曲を収録。アプリ画面のガイドに合わせて鍵盤を弾くことで、ゲーム感覚で“演奏している”体験を楽しめる。音楽の基礎や仕組みを学べるコンテンツ、ミニゲームなども用意される。

連携するピアノはカシオのPrivia PX-S7000HM、Privia PX-S1100BK、CELVIANO AP-750BK、CELVIANO AP-S200WE、Casiotone CT-S1-76BK。接続にはワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター「WU-BT10」が必要となる。

アプリの料金は月額2,390円、年間18,990円。2026年9月30日までに申し込んだ場合、特別価格として、月額1,912円、年間15,192円で1年間利用できる。月額／年額ともに最初の30日間は無料。