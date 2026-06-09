スマホで動画を見たりレシピを確認したりするとき、ずっと手で持ちっぱなしだと意外と疲れるもの。かといって据え置きタイプのスタンドは、外出先まで持ち歩くにはちょっとかさばります。

そんなときに便利なのが、無印良品の「折りたためるスマホスタンド」。畳むと厚さ8mmの薄い板状になり、開けばマグネットで固定してスマホスタンドとして使える製品です。カラーはライトグレーとダークグレーの2色展開。今回はライトグレーを購入して使ってみました。

商品名：折りたためるスマホスタンド

販売先：無印良品

価格：890円

サイズ：折りたたみ時 約幅72×奥行93×高さ8mm／組み立て時 高さ約90mm

カラー：ライトグレー、ダークグレー

重量：約50g（梱包材込み）

とにかくコンパクト、持ち運びが苦にならない

最大の魅力は、なんといってもそのコンパクトさです。本体は合成皮革で、芯材にガラス繊維強化プラスチック、内側にマグネットを備えた構造。折りたたむと約幅72×奥行93mm、クレジットカードよりひと回り大きいくらいの面積で、厚みはわずか8mmほどの薄い板状になります。一般的なスマホスタンドと比べてもはるかに薄く、バッグのポケットやポーチにもすっきり収まるので、持ち歩いても苦になりません。

使い方は、畳まれた状態からフラップ部分のマグネットを外して開き、反対側を持ってぐるりと開いたら、両端のマグネット部分を重ねるだけ。滑り止めのラバー部分を目印にすると組み立てやすく、慣れれば数秒でスタンドの形になります。スマホは縦置き、横置きのどちらでも使えます。





横置きと縦置きの両方に対応

筆者の場合、3歳の娘を連れてファミレスなどに出かけたとき、子どもが落ち着かなくなるとスマホでYouTubeを見せて気を引くことがあります。このスタンドはマザーズバッグの片隅にしのばせておけるサイズなので、そんなときにサッと取り出して使えるのが本当に便利。スマホを手で持たせるより画面の位置が安定し、大人も食事をしやすくなります。

デスク周りで使っても、見た目が主張しすぎないのは無印良品らしいところです。ライトグレーは落ち着いた色味で、カフェのテーブルや仕事机に置いても違和感が少なめ。硬いプラスチックや金属製のスタンドと違って、バッグの中や机の上でカチャカチャ音がしにくい点も好印象でした。

角度調整は不可、素材の扱いには少し注意も

一方で、気になる点もあります。まず、スマホを立てかけたときの角度は固定で、調整はできません。動画を見る用途では大きな不満はありませんでしたが、机の高さや座る位置によっては、もう少し寝かせたいと感じる場面もありました。

また、スマホケースの形状やリング、ストラップなどを付けていると、縦置き時に下部でうまく支えきれず、ずれたり倒れたりすることがあります。本体下部はしっかり引っかけるストッパーというより、滑り止めのラバーで支える構造なので、立てたまま画面を頻繁にタップするような使い方では、やや安定感に欠ける場面もありました。動画視聴や通知確認、ビデオ通話のように「置いて見る」使い方に向いたスタンドと考えるとよさそうです。

表面を起毛させた合成皮革で、ベロアのような柔らかい手触りがある反面、汚れや埃が付きやすい点には注意が必要です。とくに今回購入したライトグレーは明るく上品な色味だけに、食事中に使うとソースや油分、飲み物のシミなどが気になるかもしれません。筆者はライトグレーを選びましたが、子どもと一緒に使う機会が多いなら、シミが目立ちにくいダークグレーのほうが安心でしょう。

価格は890円。100均のスマホスタンドと比べれば安価とはいえません。ただ、筆者が実際に複数の100円ショップを回ってスマホスタンドを見比べてみたところ、折りたたんだときにこの無印良品の製品より薄くコンパクトになるものは見当たりませんでした。

畳んだときの薄さや持ち運びやすさ、無印良品らしいシンプルな見た目に価値を感じる人には、納得しやすい価格だと思います。反対に、自宅や職場に置きっぱなしで使うなら、角度調整できるスタンドや、より安定感のある据え置き型を選んだほうが満足度は高いかもしれません。

バッグに常備してさっと使える手軽さが魅力！

無印良品の「折りたためるスマホスタンド」は、据え置き用のがっしりしたスタンドというより、バッグに常備して外出先でさっと使うための携帯用スタンドです。角度調整ができない点や、素材の汚れやすさには割り切りが必要ですが、畳むと厚さ約8mmになる薄さと、必要なときだけ組み立てて使える手軽さは大きな魅力。カフェやファミレス、新幹線、ホテルなどでスマホを立てたい場面が多い人には、ひとつ持っておくと便利なアイテムだと感じました。