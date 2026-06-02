インバースネットは6月1日、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」における新製品として、Intel Core Ultraプロセッサを搭載するスリムPC「CSシリーズ」を発売した。

FRONTIER、Intel Core Ultraプロセッサ搭載PCにスリムケース採用モデル

約10リットルとコンパクトなケースを採用した点が特徴のデスクトップPC。Intel Core UltraプロセッサとIntel H810チップセットをベースにした製品で、複数のストレージやDVDマルチドライブを内蔵できる拡張性を実現。家庭での利用からビジネスシーンまで幅広く利用できるとしている。