是空とTCエンタテインメントは、ジェフ・ブリッジスとトミー・リー・ジョーンズ共演のサスペンス・アクション『ブローン・アウェイ/復讐の序曲』4K レストア版のブルーレイを2026年8月7日に発売する。価格は6,160円。
『ブローン・アウェイ/復讐の序曲』は、MGM創立70周年記念に制作された、爆弾テロ犯と爆発物処理隊員の因縁の対決を描く1994年のサスペンス・アクション。ジェフ・ブリッジスとトミー・リー・ジョーンズが共演し、監督は『ジャッジメント・ナイト』（1993）『プレデター2』（1990）のスティーヴン・ホプキンスが務める。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（1985〜） シリーズなどで知られるアラン・シルヴェストリの音楽に加え、チャイコフスキー『大序曲1812年』 の演奏場面が効果的に使われた大迫力のクライマックスが話題となった。
今回、発売となるブルーレイは、オリジナルネガからの4K レストア版。ソフト版日本語吹替音声に加え、TV放送版日本語吹替音声（1999年5月16日初回放送 テレビ朝日系 『日曜洋画劇場』版）を初収録している。特典映像は以下の通り。
- 「メイキング・オブ・ブローン・アウェイ：爆弾処理班の一日
- エンディングテーマ「Take Me Home（テイク・ミー・ホーム）」Joe Cocker & Bekka Bramlett（ジョー・コッカー＆ベッカ・ブラムレット）ミュージックビデオ
- オリジナル予告編
- TVスポット集
これらに加えて、スティーヴン・ホプキンス監督による音声解説も収録している。
ボストン警察の爆発物処理班隊員のジミー・ダヴ（ジェフ・ブリッジス）は、バイオリン奏者でもある恋人、ケイト（スージー・エイミス）との結婚を機に引退し教官職に就く。しかしある日、彼の住む町で爆破事件が起こり、かつての隊員仲間が命を落とす。犯人は、アイルランドの刑務所から脱獄したテロリストのライアン・ギャリティ（トミー・リー・ジョーンズ）。実はジミーは元IRAという隠された過去を持っており、爆破犯ギャリティは彼の同志だった。しかし、無差別テロ戦術を主張するギャリティと対立したジミーはあるテロ計画を阻止し渡米、過去の経歴を隠して爆弾処理班に入っていた。ジミーにより妹を失い、自らも逮捕されたギャリティは復讐のため脱獄しアメリカへ渡って来たのだった。ギャリティによる仲間や家族への相次ぐ爆破テロでジミーは追い詰められていく……。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹替）
ジェームズ（ジミー）・ダヴ：ジェフ・ブリッジス（石塚運昇/大塚明夫）
ライアン・ギャリティ：トミー・リー・ジョーンズ（小林清志/菅生隆之）
ケイト：スージー・エイミス（岡村恭子/山崎美貴）
マックス・オバノン：ロイド・ブリッジス（大木民夫/小林勝彦）
アントニー・フランクリン巡査：フォレスト・ウィテカー（堀内賢雄/中田和宏）
リジー ：ステフィ・ラインバーグ（本多瑛未里/馬場澄江）
フレッド・ローク隊長：ジョン・フィン（岩田安生/池田勝）
リタ：ケイトリン・クラーク（藤生聖子/叶木翔子）
コルテス：クリス・デ・オニ（大川透/家中宏）
バマ：ロイド・キャトレット（稲葉実/田原アルノ）
ブランケット：ルーベン・サンチャゴ＝ハドソン（堀之紀/長島雄一）
ナンシー：ルシンダ・ウェイスト（田中敦子）
ケヴィン：ブレンダン・バーンズ（金尾哲夫）
フランシス：マイク・スター（島香裕）
■スタッフ
監督：スティーヴン・ホプキンス
製作：ジョン・ワトソン、リチャード・バートン・ルイス、ペン・デンシャム
製作総指揮：ロイド・セーガン
脚本：ジョー・バッティア、ジョン・ライス
撮影：ピーター・レヴィ
編集：ティモシー・ウェルバーン
音楽：アラン・シルヴェストリ
監督：ジャスティン・ラウト
製作：ジョエル・コーエン、ランドール・エメット、グウェン・オズボーン
脚本：コリー・トッド・ヒューズ、エイドリアン・スペッカート
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