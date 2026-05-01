是空とTCエンタテインメントは、ジェフ・ブリッジスとトミー・リー・ジョーンズ共演のサスペンス・アクション『ブローン・アウェイ/復讐の序曲』4K レストア版のブルーレイを2026年8月7日に発売する。価格は6,160円。

ジェフ・ブリッジスとトミー・リー・ジョーンズ共演のサスペンス・アクション『ブローン・アウェイ/復讐の序曲』4K レストア版のブルーレイが2026年8月7日に発売

『ブローン・アウェイ/復讐の序曲』は、MGM創立70周年記念に制作された、爆弾テロ犯と爆発物処理隊員の因縁の対決を描く1994年のサスペンス・アクション。ジェフ・ブリッジスとトミー・リー・ジョーンズが共演し、監督は『ジャッジメント・ナイト』（1993）『プレデター2』（1990）のスティーヴン・ホプキンスが務める。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（1985〜） シリーズなどで知られるアラン・シルヴェストリの音楽に加え、チャイコフスキー『大序曲1812年』 の演奏場面が効果的に使われた大迫力のクライマックスが話題となった。

今回、発売となるブルーレイは、オリジナルネガからの4K レストア版。ソフト版日本語吹替音声に加え、TV放送版日本語吹替音声（1999年5月16日初回放送 テレビ朝日系 『日曜洋画劇場』版）を初収録している。特典映像は以下の通り。

「メイキング・オブ・ブローン・アウェイ：爆弾処理班の一日

エンディングテーマ「Take Me Home（テイク・ミー・ホーム）」Joe Cocker & Bekka Bramlett（ジョー・コッカー＆ベッカ・ブラムレット）ミュージックビデオ

オリジナル予告編

TVスポット集

これらに加えて、スティーヴン・ホプキンス監督による音声解説も収録している。