ダイソン初、水拭き対応のロボット掃除機「Spot+Scrub Ai」、掃除後のお手入れまで自動

ダイソンの「Dyson Spot+Scrub Ai（ダイソン スポット アンド スクラブ エーアイ）」は、同社として初めて水拭き機能を搭載したロボット掃除機だ。約200種類の汚れや障害物を識別し、状態に応じて掃除方法を調整しながら、そして障害物を避けながら清掃を行う。

3月18日から発売し、価格はオープン、参考価格は19万4,800円（編集部調べ）。短時間だが実機に触れられたので、動画を交えてファーストインプレッションを紹介しよう。

Aiによる汚れ検知と反復清掃

Dyson Spot+Scrub Aiは、本体前面にAiカメラとグリーンLEDを備え、床の汚れや障害物を検知。識別および掃除中に回避する対象は約200種類に及び、グリーンLEDによって目に見えにくい汚れも高い精度で検知する。ちなみに、約200種類にはペットの排泄物も含まれるそうだ。

検知した汚れに対しては、汚れ具合に応じてその場で掃除を繰り返す。汚れが除去されたと判断するまで最大15回の集中的な清掃を実行する。ロボット掃除機本体が前後に動くのではなく、180度反転しながら常に「前進」で掃除する動作だ（前面のAiカメラとグリーンLEDで常に汚れ具合を判断する）。全体的な走行効率よりも、汚れの除去を優先したチューニングだ。

【動画】「Dyson Spot+Scrub Ai」の一連の動きをノーカットで。左右に動くウェットローラーや、床にこぼしたコーヒーを掃除するときの往復動作などに注目

（音声が流れます。ご注意ください）

水拭きと自動洗浄ローラー

水拭きには、底面後部に配置したマイクロファイバー製のウェットローラーを使用。本体内部に配置した12カ所の給水ポイントから温水を供給しながら水拭きする。カーペットの上を掃除するときは、本体内部でウェットローラーが持ち上がり、カーペットを濡らさない（カーペットの種類や状況にもよるので一概に“すべて”とはいえないが）。なお、フローリングからカーペットに乗り上げるときなど、上れる段差は最大2cmとのこと。

ローラーは回転のたびに自動洗浄される構造となっており、常に清潔な状態で床に接する。掃除後、自動ゴミ収集ドックに帰還したあとは、ウェットローラーを60度の温水で洗浄し、続けて45度の温風で乾燥。乾燥時間は3時間～5時間で設定し（MyDysonアプリを使う）、乾いたと判断したら自動で止まる。

水拭きしているとき、壁際を検知するとウェットローラーが最大40mm伸びる機構も搭載し、掃除が届きにくいエッジ部分まで対応する。この機構はタイプライターの動きをイメージしたそうだ。

【動画】自動ゴミ収集ドックに戻って、ロボット掃除機本体にたまったゴミを吸い上げる動作

（音声が流れます。ご注意ください）

LiDARとカメラによるマッピング

ナビゲーションにはLiDARとAiカメラを併用。空間を3Dで把握しながらマッピングを行い、部屋ごとに掃除エリアを管理する。MyDysonアプリと連携することで、掃除エリアの指定や進入禁止エリアの設定も可能だ。家具や障害物の位置を認識しながらルートを調整することで、掃除漏れを極力減らす。

ロボット掃除機の完成度はマッピング精度に大きく左右されるが、LiDARと画像認識を組み合わせた構成は基本的な能力が高い。実際には使ってみないと分からないところで、部屋の状況や汚れ具合にも影響されるが、掃除力には期待してよさそう。

サイクロン式の自動ゴミ収集ドック

ゴミの回収には、ダイソンといえばのサイクロン式自動ゴミ収集ドックを採用した。10個のサイクロンでゴミと空気を分離しながら回収する方式で、紙パックを使用しない。

ドックのダストビンには最大100日分のゴミを蓄積でき、メンテナンス頻度を抑える。ゴミを捨てるときは、ダストビンをドックから取り外してゴミ箱の上に持って行き、ダストビンの取っ手にあるスライダーを動かすと、底面のフタがぱかっと空いてゴミが落ちる。

ていねいに作業しないとホコリが舞う可能性はあるが、手を汚さずにすむ。また、ダストビンは水洗いも可能。この部分は紙パック式とは異なるアプローチで、ダイソンらしい構造だ。





清水タンクの部分には、専用の「Dyson 02 Probiotic 床用クリーナー」を入れられる。このクリーナーは乳酸菌を代表とする「プロバイオティクス（Probiotics）」を基本成分としており、強い化学物質は使っていない。ペットや子どもにも安心だとする。「Dyson 02 Probiotic 床用クリーナー」の参考価格は3,500円（編集部調べ）

ゴミ箱の上でたまったゴミを捨てる

掃除を任せる設計

ロボット掃除機は「どこまで任せるか」がひとつの評価軸になる。Dyson Spot+Scrub Aiは、汚れの検知から吸引、水拭き、ウェットローラーの洗浄／乾燥、ゴミの回収までを一体化した、近年のトレンドでもある“全部入り”の新モデルだ。

ダイソンのロボット掃除機は過去にも日本投入されたモデルはあったが、代名詞ともいえるコードレススティック掃除機と比べて大きく話題にならなかったのも事実。今回、実機を見て印象的だったのは、汚れを検知した後に繰り返し清掃を行う動作やグリーンLED、左右に動くウェットローラーと自動洗浄／乾燥などだ。競合と十分に戦えるポテンシャルを持ったロボット掃除機だと感じた。

Dyson Spot+Scrub Ai