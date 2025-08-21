Googleの新型スマートフォン「Pixel 10」シリーズ、国内の通信キャリア4社が販売を表明した。各社とも、端末の割引やポイント還元などのキャンペーンを用意する。

NTTドコモ

キャンペーン期間中に対象の販売チャネル（全国のドコモショップ、ドコモ取扱い店、ドコモオンラインショップ、ahamoサイト）にて対象商品を購入のうえ、キャンペーンサイトから応募すると、dポイント（期間・用途限定）を進呈する。ポイントは10,000～15,000ポイント（機種やメモリー容量により異なる）。

あわせて、「YouTube Premium」「Google One プレミアム 2TBプラン」（または「Gemini AI Pro」）「Fitbit Premium」が一定期間無料で利用できる特典も用意する。

KDDI

キャンペーン期間中にPixel 10 シリーズを購入し、専用のキャンペーンサイトから応募すると、全員に5,000Pontaポイントをプレゼントする。

あわせて、キャンペーン期間中にPixel 10 シリーズに機種変更したうえで、「auマネ活バリューリンクプラン／auマネ活プラン＋」と「故障紛失サポート ワイド with Cloud」に加入すると、機種代金から22,000円割引する。MNPでGoogle Pixel 10を購入し、対象の料金プランに加入した場合は、機種代金から44,000円割引する。

ソフトバンク

Pixel 10シリーズを購入する前に抽選に参加し、専用ページから応募した人全員に、事前抽選の際に表示されたPayPayポイント（最大3万円相当）がもらえる特典を用意する。

楽天モバイル

製品価格は8月28日10時に発表するとしており、そのタイミングでキャンペーンも発表する可能性がある。