KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは4月23日、povo2.0の「ゴールデンウィークキャンペーン」を開始した。

ゴールデンウィークキャンペーンでは、複数のお得なトッピング販売を同時展開。1年間トッピングセールとして、「120GB(365日間)」を通常21,600円のところ21,100円（500円引き）、「360GB(365日間)」を通常26,400円のところ25,600円（800円引き）で提供する。セール期間は4月23日 10:00～4月30日 23:59まで。

期間限定トッピング「データ使い放題(7日間)52回分」は38,640円（4週間あたり約2,973円）。約1年間分のデータ使い放題を期限内に好きなタイミングで使えるため、旅行や出張でデータを多く使う機会がある利用者に向く。複数のスマートフォンやタブレットでも使用可能だ。提供期間は4月23日 10:00から5月11日 9:30まで。

「データ使い放題(7日間)52回分」は「本気割」の対象となっており、他社から乗り換えのうえpovo2.0加入から7日間以内に購入すると、購入額の50％相当（19,320円相当）のau PAY残高が還元される。還元後の実質負担は4週間あたり約1,487円となる計算だ。なお、本気割による還元率は5月12日以降、購入額の40％相当に変更される。

GW期間のデータ利用向けには、「データ使い放題(7日間)」（1,800円）を5月11日 9:30まで、「週末データ使い放題(3日間)」（790円）を4月23日 10:00～4月27日 9:30まで、4月28日 10:00～5月11日 9:30まで期間限定で提供する。

対象のデータ使い放題トッピング（「データ使い放題(7日間)」「週末データ使い放題(3日間)」「データ使い放題(24時間)」）を購入すると、au PAY totoの「BIG1000」1口がプレゼントされるキャンペーンも実施（19歳未満は対象外）。

BIG1000はサッカー11試合の結果をコンピュータがランダム選択するスポーツくじで、1等当せん金は約1,000万円（理論値）。受け取りにはpovoアカウントとau IDの連携が必要で、受取期限は2026年6月30日、使用期限は7月31日。

また、4月23日にpovo公式X（@povo_official）でフォロー＆リポストキャンペーンが実施され、抽選で20名にpovoオリジナルのゴールデンステンレスマグボトルがプレゼントされる。