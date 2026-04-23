マウスコンピューターは4月23日、同社ゲーミングPCブランド「G TUNE」の新製品として、「AMD Ryzen 9 9950X3D2 プロセッサ」を搭載するデスクトップPC「G TUNE FZ-A9G90」を、4月24日(金)午前11時より販売開始すると発表した。

G TUNE FZ-A9G90

Ryzen 9 9950X3D2は、高負荷な処理を日常的に行うクリエーターや開発者のために設計された、AMDの新たなフラッグシップ・デスクトッププロセッサ。第2世代 AMD 3D V-Cacheをデュアル構成で搭載することにより、複雑なタイムライン編集や大規模データセット処理においてレイテンシを大幅に低減、優れた応答性と快適な作業環境を実現する。3D V-Cacheの恩恵はゲームプレイでも発揮され、高フレームレートかつ安定した動作により、よりスムーズで没入感のあるゲーミング体験が可能になるという。

今回発売する「G TUNE FZ」シリーズの新モデル「G TUNE FZ-A9G90」では、このRyzen 9 9950X3D2を搭載するほか、NVIDIA GeForce RTX 5090、64GBメモリ、2TB M.2 SSDを搭載し、高いゲーム性能とクリエイティブ性能を両立。BTOに対応し、上記構成での標準価格は税込1,399,800円。

本体サイズはW240×D500×H510mm(突起物含む)、本体重量は約17.7kg。製品には3年間センドバック修理保証と24時間×365日電話サポートが付属。マウスコンピューターの直販サイトや全国のダイレクトショップで販売する。