ASUS JAPANは2月25日、最新のIntel Core Ultra（シリーズ3）を搭載した新しいASUS Zenbookシリーズとして、デュアルディスプレイノートPC「ASUS Zenbook DUO UX8407AA」と14型ノートPC「ASUS Zenbook S14 UX5406AA」の2製品、計3モデルを発表した。また、GoProとのコラボレーションモデル「ProArt GoPro Edition（PX13｜HN7306）」を2月26日より発売開始する。

ASUS Zenbook DUO UX8407AAは、Intel Core Ultra X9 388Hと2つの14型有機ELディスプレイを搭載したCopilot+ PC対応ノートPC。ノートPCモード、バーチャルキーボードモード、デュアルディスプレイモード、デスクトップモード、共有モードの5つのモードで使用できる。







本体には「セラルミナム」加工が施され、耐摩耗・耐衝撃性に優れるとともに、前世代より5%コンパクトなフットプリントを実現。Bluetoothキーボードを取り外した本体のみで約1.35kgの軽さに抑えた。ディスプレイはリフレッシュレート144Hz対応の3K有機ELで、ピーク輝度1,000nits、応答速度0.2ms、DCI-P3 100%の広色域に対応する。





バッテリーはデュアルセル方式で合計99Whを搭載し、Bluetoothキーボード併用・1画面動作時で動画再生時約19.2時間、アイドル時約24.4時間の駆動が可能。急速充電にも対応し、約49分で60%まで充電できるとしている。発売は3月下旬以降を予定しており、価格は499,800円。

ASUS Zenbook S14 UX5406AA（アントリムグレー）

ASUS Zenbook S14 UX5406AAは、Intel Core Ultra 9 386Hを搭載した薄型軽量の14型ノートPC。最薄部約11.9mm、重量約1.2kgを実現し、天板には新素材「セラルミナム」を採用した。

ディスプレイは120Hz対応の14型3K有機ELタッチパネルで、DCI-P3 100%の広色域に対応。本体カラーは「スカンジナビアンホワイト」と新色「アントリムグレー」の2色展開。





ASUS Zenbook S14 UX5406AA（スカンジナビアンホワイト）

タッチパッド部分には音量調整やディスプレイ輝度調整などのファンクションが割り当てられている。2月26日より予約開始、3月18日発売予定で、価格は379,800円。

ProArt GoPro Edition（PX13 | HN7306）

ProArt GoPro Edition（PX13 | HN7306）は、アクションカメラブランド「GoPro」とのコラボレーションモデル。AMD Ryzen AI MAX+ 395プロセッサーと128GBメモリを搭載し、13.3型3K有機ELディスプレイを備えた360度回転するコンバーチブルノートPCだ。

GoProデザインを採用した天板やGoProブルーのキーボードバックライト、ファンクションキーの「GoPro Hotkey」などが特徴。購入者には12カ月間のGoPro Premium+サブスクリプションが無償提供される。発売日は2月26日で、価格は649,800円。

Zenbookシリーズ2製品はいずれもAIノイズキャンセリング機能やMIL-STD 810H準拠の堅牢性に対応するほか、「ASUSのあんしん保証」サービスの対象となるとしている。