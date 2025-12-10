マウスコンピューター、「mouse SH」シリーズにIntel B760搭載で価格を抑えた新モデル

マウスコンピューターは12月10日、「mouse SHシリーズ」からIntel B760チップセット搭載マザーボードを採用するデスクトップPCを追加して発売した。

第14世代Coreプロセッサを搭載し、Intel B760チップセット搭載マザーボードを組み合わせるデスクトップPC製品。本体は幅99×奥行326×高さ290mmの省スペース設計で、前面にUSB 3.2 Gen 1 Type-C×1、 USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、ヘッドセット端子を搭載。Corei3～i7まで用途や予算に応じて選択できる。

mouse SH-I3U01

CPU：インテル Core i3 プロセッサー 14100

グラフィックス：インテル UHD グラフィックス 730

メモリ：8GB

M.2 SSD：256GB (NVMe)

販売価格：89,800円（税込）

mouse SH-I5U01

CPU：インテル Core i5 プロセッサー 14400

グラフィックス：インテル UHD グラフィックス 730

メモリ：8GB

M.2 SSD：256GB (NVMe)

販売価格：104,800円（税込）

mouse SH-I7U01