マウスコンピューター、「mouse SH」シリーズにIntel B760搭載で価格を抑えた新モデル

マウスコンピューターは12月10日、「mouse SHシリーズ」からIntel B760チップセット搭載マザーボードを採用するデスクトップPCを追加して発売した。
第14世代Coreプロセッサを搭載し、Intel B760チップセット搭載マザーボードを組み合わせるデスクトップPC製品。本体は幅99×奥行326×高さ290mmの省スペース設計で、前面にUSB 3.2 Gen 1 Type-C×1、 USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、ヘッドセット端子を搭載。Corei3～i7まで用途や予算に応じて選択できる。
mouse SH-I3U01
- CPU：インテル Core i3 プロセッサー 14100
- グラフィックス：インテル UHD グラフィックス 730
- メモリ：8GB
- M.2 SSD：256GB (NVMe)
- 販売価格：89,800円（税込）
mouse SH-I5U01
- CPU：インテル Core i5 プロセッサー 14400
- グラフィックス：インテル UHD グラフィックス 730
- メモリ：8GB
- M.2 SSD：256GB (NVMe)
- 販売価格：104,800円（税込）
mouse SH-I7U01
- CPU：インテル Core i7 プロセッサー 14700
- グラフィックス：インテル UHD グラフィックス 770
- メモリ：8GB
- M.2 SSD：256GB (NVMe)
- 販売価格：129,800円（税込）