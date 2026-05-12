Appleは5月11日（米国時間）、「iOS 26.5」および「iPadOS 26.5」の提供を開始した。今回の更新では、iPhoneとAndroid端末間のRCS（Rich Communication Services）メッセージにおけるエンドツーエンド（E2E）暗号化がベータ版として導入された。また、2026年のPride Collectionの壁紙も利用可能になった。

E2E暗号化により、メッセージの内容を通信経路上の第三者に読み取られるリスクを抑え、よりプライベートで安全なコミュニケーションが可能になる。

RCSメッセージのE2E暗号化は、AppleとGoogleが共同で進めてきた取り組みである。これまで、iPhone同士の通信（iMessage）やAndroid同士の通信（Google メッセージ）では、それぞれE2E暗号化が提供されていた。一方、iPhoneとAndroid端末の間でRCSメッセージを送受信する場合、同等のE2E暗号化は利用できなかった。今回の対応により、従来のSMSに代わるクロスプラットフォームのメッセージングを、より安全に利用できるようになる。

Appleによると、E2E暗号化は標準で有効になり、新規および既存のRCSチャットに対して段階的に適用される。ユーザー同士がRCS E2E暗号化に対応するキャリアを使用している場合、RCSチャット内に鍵アイコンが表示される。ユーザーはこのアイコンによって、会話が暗号化されているかどうかを確認できる。

Pride Collectionに合わせた壁紙は、新しい「プライドエディションスポーツループ」と同じ多彩なカラーで構成されており、光が屈折するようなダイナミックな色彩表現を楽しめる。ユーザーによる色のカスタマイズも可能である。

米国とカナダでは、「マップ」アプリに「Suggested Places」機能が追加される。マップを開いた際や検索時に表示される新しいレコメンド機能で、近隣のトレンドや最近の検索履歴、デバイス内の情報を活用し、ユーザーの文脈に沿ったおすすめを表示する。