Googleは公式ブログ記事「Android Quick Share Support for AirDrop」において、Android OSのデータ共有機能「Quick Share」でAirDropとの相互運用が可能になったことを明らかにしました。

Quick ShareでAirDropがサポートされるようになると、iPhoneユーザとAndroidユーザの間でAirDropが可能になります。これまでAirDropを利用できるのは、iPhoneやMacなどApple製デバイスに限られていましたが、これからはメーカーや端末の違いを気にせず写真や動画を2台の端末間で直接やり取りできるようになります。

ただし、すべてのAndroid端末がいますぐAirDropをサポートするわけではありません。2025年11月からPixel 10シリーズで、2026年3月からGalaxy S26シリーズで利用できるようになりましたが、他メーカーの端末については未定です。

機能が完全互換でないことについても留意すべきです。このQuick ShareにおけるAirDropのサポートはGoogleが独自に進めたもので、Appleが仕様を公開したりソースコードを提供したりしたわけではありません。Bluetooth LEで端末を検出し、データはWi-Fiによりデバイス間で直接転送するという技術の大枠は同じですが、現時点では「連絡先のみ」モードに対応しないなど機能差も存在します。

  • 今後AirDropに対応するAndroid端末が増える見込みです

    今後AirDropに対応するAndroid端末が増える見込みです

海上忍

海上忍

うなかみしのぶ

IT/AVコラムニスト。UNIX系OSやスマートフォンに関する連載・著作多数。テクニカルな記事を手がける一方、エントリ層向けの柔らかいコラムも好み執筆する。マイナビニュースでは、「いまさら聞けないiPhoneのなぜ」のほか、前世紀から続く「(新)OS Xハッキング!」などを連載中。執筆以外では、オーディオ特化型Raspberry Pi向けLinuxディストリビューションの開発に情熱を注いでいる。2012年よりAV機器アワード「VGP」審査員。

この著者の記事一覧はこちら