Googleは公式ブログ記事「Android Quick Share Support for AirDrop」において、Android OSのデータ共有機能「Quick Share」でAirDropとの相互運用が可能になったことを明らかにしました。

Quick ShareでAirDropがサポートされるようになると、iPhoneユーザとAndroidユーザの間でAirDropが可能になります。これまでAirDropを利用できるのは、iPhoneやMacなどApple製デバイスに限られていましたが、これからはメーカーや端末の違いを気にせず写真や動画を2台の端末間で直接やり取りできるようになります。

ただし、すべてのAndroid端末がいますぐAirDropをサポートするわけではありません。2025年11月からPixel 10シリーズで、2026年3月からGalaxy S26シリーズで利用できるようになりましたが、他メーカーの端末については未定です。

機能が完全互換でないことについても留意すべきです。このQuick ShareにおけるAirDropのサポートはGoogleが独自に進めたもので、Appleが仕様を公開したりソースコードを提供したりしたわけではありません。Bluetooth LEで端末を検出し、データはWi-Fiによりデバイス間で直接転送するという技術の大枠は同じですが、現時点では「連絡先のみ」モードに対応しないなど機能差も存在します。