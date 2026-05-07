ウォルト・ディズニー・ジャパン ホームエンターテイメントは、2026年5月20日にディズニー・アニメーション『スートピア2』のブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイの販売を開始するが、発売に先んじて、特典映像の一部となるトリビア映像をYouTubeにて公開した。

ブルーレイ＋DVD セットの価格は5,390円、4K UHD+ブルーレイ セットは7,590円。ブルーレイ+DVD セットにコンプリート・ケースが付属した数量限定版も発売となる。価格はブルーレイ＋DVD セットと同じ5,390円。DVD単体の販売も行われ、こちらの価格は4,070円。配信版は、Amazon Prime VideoやYouTube、Apple TVなどでの販売が始まっている。また、ディズニープラスでは見放題の配信が行われている。

『ズートピア2』ブルーレイ＋DVD セット コンプリート・ケース付き（数量限定）

ブルーレイ＋DVD セット

4K UHD＋ブルーレイ セット

DVD

『ズートピア2』は、動物たちが共存する楽園を描いた大ヒット作『ズートピア』の続編。アダムとイブが楽園を追放されるきっかけとなった蛇が、本作では追放される立場の者として登場する。物語は植民地主義批判とも言える内容で、制作時のパレスチナ情勢を寓話化して描いたような面がある。

この度、デジタル配信開始（購入）を記念してボーナスコンテンツ（特典映像）から、トリビア映像をYouTubeにて公開する運びとなった。この映像では、『ズートピア2』の本編に散りばめられたディズニーキャラクターやディズニー作品へのトリビアを詳しく紹介している。ウサギのジュディが「Zoogle」でオオヤマネコのリンクスリー家の歴史を検索しているパソコンの画面、マーシュ・マーケットの帽子売り場などなど……さまざまなシーンで見つけられるのは、あの超有名なディズニーキャラクター!? さらに注目したいのが、マーシュ・マーケットの運河では、前作『ズートピア』で事件のきっかけとなったキャラクターたちがボートを楽しむ姿や、肉球アイス（ポプシクル）の登場など、シリーズのファンにはたまらない秘密を見つけられる。加えて、街中にはいくつかのディズニー作品のオマージュも描かれ、作品の枠組みを超えたつながりを感じられるようになっている。