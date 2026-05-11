Vポイントマーケティングは5月11日、Vポイントアプリから利用できるレシート撮影サービス「レシタメ」に、新機能「なんでもレシート」を追加した。

「レシタメ」は、特定の対象商品を購入したレシートを撮影・送信することでVポイントが貯まる「ミッション」機能を持つサービス。2026年2月に、Vポイントアプリの新機能としてスタートした。

今回追加された「なんでもレシート」では、特定商品に限らず、コンビニ・スーパー・ドラッグストアなど対象チェーンでの買い物レシートを撮影・送信するとスタンプが1つ付与される。スタンプ3つでVポイント1ポイントに交換できる仕組みで、商品のメーカーやカテゴリーを問わず、普段の買い物がポイント獲得の機会となる。

利用手順はVポイントアプリから「レシタメ」にアクセスし、「なんでもレシート」ページから対象チェーンのレシートを撮影・送信するだけ。申請の有効期限はレシート発行後30日以内で、1日の上限は2スタンプまでとなっている。

2026年5月時点の対象チェーンは以下の通り（五十音順）。対象チェーンは順次拡大を予定している。

コンビニエンスストア

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン

スーパーマーケット

アピタ/ピアゴ、イオン/イオンスタイル、イトーヨーカドー、いなげや、オーケー、サミット、ダイエー、トライアル、バロー（SMバロー）、ベルク、まいばすけっと、マックスバリュ、マルエツ、ヤオコー、ヨークベニマル、ライフ、西友、平和堂

ドラッグストア

ウエルシア、クスリのアオキ、クリエイトS・D、ココカラファイン、サンドラッグ、スギ薬局、ツルハドラッグ、ディスカウントドラッグコスモス、ドラッグセイムス、マツモトキヨシ

新機能のリリースを記念したキャンペーンも実施

また、新機能開始を記念し、Vポイント公式X（旧Twitter）アカウント（@vpoint_official）をフォローして対象ポストをリポストすると、抽選で1名にVポイント10,000ポイントが当たるキャンペーンを、5月20日～5月26日に開催する。