アイリスグループのアイリスプラザとCCCMKホールディングス、三井住友カードは1月14日、アイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」でVポイントサービスを開始した。商品購入時にVポイントが貯まり、使えるようになる。

アイリスオーヤマ公式通販サイトでVポイントがたまるようになった

今回のVポイントサービス開始により、商品購入時にVポイント利用手続きを行うと、ショッピングポイントとして200円(税込)で1ポイントが貯まる。

さらに、三井住友カードで支払うと、決済ポイントとしてVポイントが併せて貯まる。従来の「アイリスプラザポイント」もこれまで通り貯まるため、1回の購入で2種類のポイントを獲得できるようになり、よりお得に買い物を楽しめる。

貯まったVポイントは、アイリスプラザで1ポイント=1円分として使えるほか、全国のVポイント提携先約16万店舗や、世界の約1億店舗のVisa加盟店でも利用できる。

初回限定購入キャンペーンも開催

Vポイントサービスの開始を記念し、「アイリスプラザ×Vポイント 初回限定購入キャンペーン」を開催する。

2026年1月14日～2月28日までの間、キャンペーンサイトからエントリーのうえ、Vポイント利用手続き後、Vポイントを1ポイント以上利用して5,000円(税込)以上の買い物をすると、抽選で100名に「アイリスプラザeギフト1,000円分」をプレゼントする。当選者には2026年3月中旬から下旬頃にアイリスプラザよりメールで連絡される。