Vポイントマーケティングと三井住友カードは4月22日、共通ポイントサービス「Vポイント」の2周年を記念した大型キャンペーン「超Vポイント祭」を開始した。開催期間は6月30日（火）まで。アプリの新規ダウンロードから三井住友カードの入会・決済利用まで、計6つのキャンペーンを一体で展開する。

「デビューでお得！」と題した3本の新規ユーザー向けキャンペーンを展開。Vポイントアプリを新規ダウンロードしてログインすると、もれなくVポイントが当たる抽選に参加でき、1等は最大10,000pt（有効期限：2026年10月31日）。過去にダウンロード・ログイン済みの場合は対象外となる。

三井住友銀行の「Olive」アカウントをこれから新規開設する人向けには、4月30日までにエントリー・新規開設・10万円以上の入金・スマホのタッチ決済利用の条件達成で、最大2万円相当をプレゼントする「Olive総力還元祭」を実施中。

5月1日からは後継の「超Vポイント祭 For Oliveデビュー」に移行し、2ヵ月連続5万円以上の入金などを条件に最大1.5万円相当（既存の三井住友銀行口座保有者は最大1.3万円相当）を提供する。

また、三井住友カードの新規入会と利用条件達成で最大10,000ptがもらえる「三井住友カードデビュー」キャンペーンも同時展開している。

すでにVポイントを利用している人には「決済でお得！」系の特典が用意されている。対象クレジットカードでエントリーのうえ各期間に合計5,000円（税込）以上を使うと、2人に1人の確率でVポイントが当たるくじに参加でき、1等は最大20,000pt（合計2,000名）となる。同様にVポイント Payアプリで各期間1,000円以上を利用すると、2人に1人でアプリ残高最大2,000円分が当たる抽選も実施される。

さらにVポイントアプリでは、期間中、最大10,000ptが当たるハズレなしのくじに毎日参加できる。1等10,000pt・2等1pt・特別賞の3段構成で、4月30日分と5月1日以降の2フェーズに分けて開催する。