iPhoneやモトローラrazrなどに取り付けるキーボードを販売しているClicksから、今度はキーボード内蔵のスマートフォンと、マグネット装着であらゆるスマートフォンにキーボードを装着できる製品が登場します。スマートフォンで長文を入力したい人や、キーボード入力を好む人に勧められる製品です。

Clicksの新製品

Clicks CommunicatorはQWERTYキーボードを搭載したスマートフォンです。発売時期は未定で、価格は499ドルを予定しています。今回触ることができたのはモックアップ。全体のサイズ感やキーボードの押し具合などを試すことができました。ディスプレイは4.03インチ、1,200×1,080ピクセルのほぼ正方形の形状をしています。

Clicks Communicator

キーボードの各キーの大きさは縦方向にやや長く、そのためタイピングもしやすくなっています。Clicksの既存のキーボードケース同様、キーの押し具合は良好です。このあたりはスマートフォンのキーボード製品のプロフェッショナルらしく、しっかりした製品に仕上げているわけです。表面はタッチセンサーになっているので、指先で上下や左右にスライドさせることで、画面のスクロールなどを行うこともできるとのこと。

1つ1つのキーは押しやすいサイズだ

バッテリーは4,000mAhを搭載。本体重量はまだ非公開です。一般的なスマートフォンよりやや小ぶりなサイズであり、チップセット性能もまだ非公開。Clicksによると手軽にメッセージを送るセカンド端末という位置づけの製品であり、サイズ感も使いやすいものにしているのでしょう。なお本体上部にはヘッドホン端子もあるので音楽プレーヤーとしての使い方もありかも。

手軽に使えるセカンド端末だ

背面のカバーは交換ができます。傾斜のついた形状で、握りやすさを高めています。複数のカバーを用意しておき気分に応じて着せ替え出来るのも楽しい設計ですね。カバーの脱着も簡単に行えます。

背面カバーは交換できる

カバーのカラバリはかなり多く、フェイクレザーのものもありました。

本体のカラバリは白のほかに緑もありました。複数のカラバリ＋背面カバーで色の組み合わせでかなり多くの色の組み合わせが楽しめます。ケースは周囲を覆うバンパーケースなどを開発中とのこと。

ClicksのCEO、Adrian Li Mow Ching氏

もう一つの製品「Power Keyboard」はMagSafe/Q2対応で、スマートフォンの背面にマグネット装着することでQWERTYキーボードを使えるようにできる製品です。こちらは2026年春の発売予定。現在79ドルで予約を受け付けています。Clicksキーボードケースと同様の丸い形状のキーを採用。こちらもクリック感は良く快適な入力が可能です。

Power Keyboard

Power Keyboardは2,150mAhのバッテリーも内蔵しており、スマートフォンのワイヤレス充電も可能です。容量はやや少ないものの、鞄の中に常に入れておけば緊急時のバッテリーとしても使えるわけです。スマートフォンとの接続はBluetooth。なおスマートフォンの背面に貼り付けなくとも単体のワイヤレスBluetoothキーボードとして使えます。たとえばXRグラスやスマートTVなどでも利用できるのです。3台までペアリング可能で切り替えて使えるのも便利なところ。

本体は3段階にスライド式

Power Keyboardは3段階にスライドする構造になっています。閉じた状態でスマートフォンの背面に装着した場合は、キーボード部分が見えません。キーボードを使用したいときにスライドさせて使うことができるわけです。

キーボードを使うときだけ伸ばして使える

スマートフォンの背面に取り付けるので若干厚みが増すものの、マグネットの固着は強力なので簡単に外れてしまうことはありませんでした。普段はフリック入力、長文を打ちたいときだけPower Keyboardを取り付ける、という使い分けもいいでしょう。

背面にしっかりと固着される

またキーボードケースではできなかった、スマートフォンを横向きに取り付けて使用することも可能。こうすれば重心が上に伸びないのでより持ちやすくなります。

T字型スタイルでも使える

キーボード付きのスマートフォンは海外での需要が高いと思われていますが、実は日本でも一定の人気があるそうです。Clicksのキーボードケースも日本からの注文がかなり多いとのこと。若干ニッチな製品ですが、キーボード入力したいという人にとっては貴重な選択肢となるでしょう。どちらの製品も発売が楽しみです。