楽天ペイメントは4月16日、「楽天ペイ」アプリの請求書払い機能を活用した「税金・公共料金のお支払いは楽天ペイで！抽選で楽天ポイント全額還元！」キャンペーンを開始した。期間は6月30日まで。

本キャンペーンへの参加には、エントリー期間（4月16日10:00〜5月10日23:59）中にエントリーし、同期間中に楽天キャッシュへ合計3万円以上チャージすることが条件となる。

その後、請求書払い対象期間（4月16日10:00〜6月30日23:59）中に「楽天ペイ」請求書払いで楽天キャッシュを使って支払いを行った人の中から、抽選で100名に支払い額相当の楽天ポイントが進呈される。なおエントリーとチャージの順序は問わない。

特典ポイントの進呈上限は1人あたり50,000ポイントで、2026年8月末頃までに付与される期間限定ポイント（有効期限：2026年12月31日）となる。

「楽天ペイ」請求書払いは、自動車税や住民税などの税金、電気・ガスなどの公共料金、通販の請求書に印刷されたバーコードやQRコードをアプリで読み取り、楽天キャッシュや楽天ポイントで支払える機能。「今すぐ支払う」または「予約した日に支払う」の2通りが選択でき、支払日前に通知も受け取れるため残高不足を防ぐことができる。