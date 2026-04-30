米NVIDIAは4月28日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「GeForce Game Ready Driver 596.21」を公開した。NVIDIA App等で容易に適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 596.21」公開。H.264映像再生時のバグ修正

4月16日公開の596.21に続くドライバアップデート。今回ノートPC向けの展開が決定したGeForce RTX 5070 Laptop GPU(12GB)への対応が図られたほか、DLSS 4.5に対応してリリースされるCConan Exiles Enhancedへの正式サポートを追加。そのほか軽微な不具合を修正している。

ゲーミングテクノロジー

GeForce RTX 5070 Laptop GPU（12GBメモリ搭載）のサポートを追加しました

修正済みのゲーム関連不具合

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』：ゲームプレイ中に特定のテクスチャが一時的に白く点滅する場合があります [5856704]

『アサシン クリード シャドウズ』：キャラクターモデルの衣装にちらつきが発生する現象 [5987951]

『ザ・クルー Motorfest』：草や植生がちらつく現象 [5950261]

修正済みの一般的な不具合