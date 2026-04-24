Prime Video は、スパイアクションPrime Original『シタデル』シーズン2全7話をプライム会員向けに2026年5月6日より独占配信開始する。

『シタデル』は、伝説のスパイ組織「シタデル」の敏腕エージェントであるメイソン・ケイン（リチャード・マッデン）、ナディア・シン（プリヤンカー・チョープラー・ジョナス）、バーナード・オーリック（スタンリー・トゥッチ）の活躍を描く、手に汗握るスパイ・スリラー。

かつて世界を陰から操る強大なシンジケート「マンティコア」によって壊滅したシタデル。新たな脅威の出現により、3人は再び任務へと引き戻される。彼らは個性も背景も異なる優秀なエージェントたちと組み、人類の未来を揺るがしかねない巨大な陰謀を阻止すべく、世界規模の極秘ミッションに挑んでいく。息をのむアクションと予想外の裏切り、そして謎に満ちた新たなエージェントたちの登場により、かつてないスケールで物語が展開。敵か味方か――その境界すら揺らぐ、極限のサスペンスが描かれる。

本シーズンには、レスリー・マンヴィル、アシュリー・カミングスが続投するほか、ハッチ役としてジャック・レイナー、フランキー・シャープ役としてマット・ベリー、セリーヌ役としてリナ・エル・アラビらが新たに参加。さらに、マール・ダンドリッジ、ガブリエル・レオーネ、ライナ・バランディンガムらも出演する。

Amazon MGMスタジオとルッソ兄弟の制作会社AGBOによる『シタデル』シーズン2は、AGBOのアンソニー・ルッソ、アンジェラ・ルッソ＝オトストット、スコット・ネメスが製作総指揮を務め、デヴィッド・ウェイルがショーランナー、監督、製作総指揮を兼任。ジョー・ルッソとグレッグ・ヤイタネスも製作総指揮および監督として参加している。さらに、Midnight Radioのジョシュ・アッペルバウムとアンドレ・ネメック、ジェフ・ピンクナー、スコット・ローゼンバーグが製作総指揮を務めるほか、クリス・カスタルディ、デブラ・ジェームズ、ニュートン・トーマス・サイジェル、ブライアン・オー、ナタリー・レイン・ウィリアムズ、デヴィッド・J・ローゼン、パトリック・モランが名を連ねている。

























配信前に公開された場面写真12点