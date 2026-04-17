マーゴット・ロビーとジェイコブ・エロルディが共演する、エミリー・ブロンテ原作『嵐が丘』のブルーレイ＆DVDが2026年7月15日に発売される。価格は5,390円。レンタルDVDも同日リリースとなる。

『嵐が丘』は、エミリー・ブロンテの小説の実写映画化作。"嵐が丘"に住むアーンショー家の美しい令嬢キャサリンを演じるのは、マーゴット・ロビー。キャサリンに惹かれていくヒースクリフは、ギレルモ・デル・トロ監督の最新作『フランケンシュタイン』（2025）で怪物役を熱演したジェイコブ・エロルディが演じる。

監督・脚本はデビュー作『プロミシング・ヤング・ウーマン』（2020）でアカデミー賞脚本賞を受賞したエメラルド・フェネル。エミリー・ブロンテの原作小説「嵐が丘」を、エメラルド・フェネル自身が初めて原作を読んだときの感覚をもとに、新たなクラシックとして演出。200年の時を経てもなお読者の心を揺さぶり続けている、この物語の危うさや反抗性を抽出し、再構築を試みた。

音楽、衣装、美術を感情と結びつけることで、単なる装飾にとどまらず、視覚・触覚・聴覚を通して観客を物語の世界へと没入させる。そうした世界観をチャーリーXCXの楽曲をはじめ、衣装デザイン担当ジャクリーヌ・デュランらアカデミー賞受賞経験のあるトップクリエイター陣が余すことなく表現していく。撮影監督は『ラ・ラ・ランド』（2016）でアカデミー賞撮影賞を受賞したリヌス・サンドグレンが担当している。

今回発売となるブルーレイ＋DVD セットには、「作品を彩る衣装」「"嵐が丘"から受けた影響」「狂おしいほどの愛を描く」と題された映像特典がブルーレイに収録されている。ブルーレイには、監督による音声解説も収録。また、Amazon.co.jpでの購入者には、先着でビジュアルシートが付属する。ここでしか手に入らないアイテムとなるので、ぜひチェックしていただきたい。