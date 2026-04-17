ソフトバンクは4月17日、AI開発のスタートアップである米Brain Technologiesが開発したAIスマートフォン「Natural AI Phone」を発表した。ユーザーに寄り添う独自の「Natural AI」を搭載し、ユーザーの意図を理解してサポートや提案を行ってくれる。

端末価格は93,600円で、MNPで購入して「新トクするサポート＋」で25カ月目に返却した場合は月額1円で利用できる。発売は4月24日。発売後1年間は、国内でソフトバンクのみが取り扱う。

米Brain Technologiesが開発したAIスマートフォン「Natural AI Phone」。ブラックとホワイトの2色を用意する

Natural AI Phoneの特徴は、独自AI「Natural AI」がユーザーの意図を理解し、次の行動を提案してくれること。Natural AIとの会話や指示内容は「Understanding System」に蓄積され、検索や提案に活用される。

さらに、Google カレンダーで予定を確認し、そのまま飲食店を予約してLINEで共有する、といった複数アプリをまたぐ作業も、Natural AIがひとまとめで実行してくれる。対応アプリはGmail、Google マップ、Google カレンダー、YouTube、LINE、食べログ、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで、今後拡大していく予定。

Natural AIは、本体の右側面に搭載した「AIボタン」を押すだけで起動できる。アプリや画面の操作中にAIボタンを2回押すと、Natural AIが画面上の画像やテキストの内容を理解・記憶し、その後の提案に活用する。

OSはAndroid 15で、SoCはSnapdragon 7s Gen 3。メモリーは12GBで、ストレージは256GB。バッテリーは5,000mAh。本体サイズは約78×164×8.3mm、重さは約200g。