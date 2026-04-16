友人知人はほぼ国内なのに「+1」から始まる番号から、心当たりのないフリーダイヤルから電話がかかってきた...それは高確率で「迷惑電話」です。近ごろは、自動ダイヤルソフトを使い手当たり次第に電話をかけまくる「ロボコール」が増えているため、残念ながら迷惑電話そのものを根絶することは難しいでしょう。

とはいえ、私たちエンドユーザは何らかの手を打たなければなりません。不明な番号からの着信は消音する、特殊詐欺や犯罪に利用された番号からの着信をブロックする警視庁公式アプリ「デジポリス」を導入する、といったiPhoneの機能を利用した迷惑電話対策を積極的に講じるべきです。

基本動作も重要です。怪しい番号・知らない番号からの着信には応答しない、迷惑電話と判明した番号は着信拒否登録するといった動作を徹底することでも、迷惑電話の被害を大幅に軽減できます。

迷惑電話の着信履歴にも要注意。詐欺被害に遭わないためにも迷惑電話へのリダイヤル(かけ直し)は厳禁、履歴をうっかりタップしても発信しないよう、電話アプリのユーザインターフェイスは「クラシック」ではなく「統合」に設定しておきましょう。電話アプリ画面右上の「三」ボタンをタップし、「統合」にチェックが入っていればOKです。

ユーザインターフェイスを「統合」に設定している場合、迷惑電話の着信履歴を残しておいても害はありませんが、対象の履歴を長押しして「削除」を選択するだけで削除できるため、どうにも気持ちが落ち着かない場合には削除してしまいましょう。