固定電話の時代から絶えることのない「迷惑電話」。スマートフォン全盛の現在、迷惑度はさらに増し、海外からかかってくる「迷惑国際電話」が猛威をふるっています。頻繁に海外とやり取りしている人はともかく、大半の場合「+」から始まる見慣れない番号からの着信はほぼ確実に迷惑国際電話、うっかり応答してはいけません。

国際電話といっても、応答しないかぎり通話料が発生することはありませんが、迷惑電話かどうかの見分けかたが気になる人は多いはず。この番号は怪しいから応答してはいけませんよ、応答すると面倒に巻き込まれますよ、とその道の専門家から助言をもらえると安心ですよね。

そんなとき利用したいのが、警視庁公式アプリ「デジポリス」です。画面右上にある初回起動時には赤色の電話ボタンをタップし、国際電話ブロック機能の規約に同意したあと表示される画面で「犯行電話ブロック」スイッチをオンにすれば、警視庁が把握している情報に照らし特殊詐欺や犯罪利用があったとされる番号からの着信はブロックされます。警視庁の情報ですから信頼性は抜群ですし、東京都民でなくても利用できます。

この犯行電話ブロックは、電話の発着信を管理するiOSのフレームワーク「CallKit」利用しています。これにより、デジポリスなど連携するアプリから提供されたリストにある着信は、システムレベルで拒否されます。デジポリスで犯行電話ブロックを有効にしたあと、「設定」→「アプリ」→「電話」→「着信拒否設定と着信ID」の順に画面を開くと、デジポリスのスイッチがオンになっていることを確認できるはずですよ。