モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を手がけるINFORICHが、JR西日本エリアの駅構内5駅8か所に券売機型「CHARGESPOT」の設置が完了したと発表した。券売機型CHARGESPOTは、券売機の空きスペースを有効活用できるのが特徴。

設置が完了した駅は以下の通り。設置したのは20スロットタイプ（券売機型）×8台。