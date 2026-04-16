モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を手がけるINFORICHが、JR西日本エリアの駅構内5駅8か所に券売機型「CHARGESPOT」の設置が完了したと発表した。券売機型CHARGESPOTは、券売機の空きスペースを有効活用できるのが特徴。
設置が完了した駅は以下の通り。設置したのは20スロットタイプ（券売機型）×8台。
天王寺駅東口：2台、天王寺駅中央改札口：2台、吹田駅：1台、千里丘駅：1台、高槻駅：1台、西大路駅：1台
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